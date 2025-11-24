Baltos šventės Kaune: kalėdinę eglę papuošė pirmosios snaigės

Kaune jau prasidėjo gražiausių metų švenčių laukimas, įžiebta pagrindinė eglė. Pirmadienį šventinį Kauną uždengė ir pirmosios snaigės, tad kalėdinių dekoracijų vaizdas – dar kitoks.
„Šį rytą Kauną papuošė pirmosios snaigės!“ – rašė miesto atstovai, pasidaliję ir apsnigto kalėdinio Kauno nuotraukomis.
Įamžintuose kadruose matyti, kaip balta skraistė bando uždengti Kauną. Kai kur pirmosios snaigės greitai ištirpo, tačiau kitose vietose matyti baltas rūbas, lengvai pridengęs šventines puošmenas. Pirmosios snaigės šiek tiek pagražino ir šeštadienį įžiebtą Kauno eglę, ant kurios šiemet supasi Art deco stiliaus žaisliukai, tautinių raštų motyvai.
Primename, kad Kalėdų nuotaika sklando visame Kaune. Pasigrožėjus Rotušės aikštėje stovinčia žaliaskare, galima praeiti papuošta Vilniaus gatve, pasidairyti į šventiškai papuoštas vitrinas. Laisvės alėjoje taip pat spindi lemputės, papuoštos pagrindinės miesto gatvės, parkai. Be to, į gatves išvažiavo kalėdiniai troleibusai, o jau visai netrukus Vienybės aikštėje pradės veikti ledo čiuožykla po atviru dangumi. Tad kiekvienas Kaune gali rasti sau malonių kalėdinių pramogų.
