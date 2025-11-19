Rotušės aikštė bunda šventėms – laukia įspūdingas gruodis

Teko dvigubinti pajėgas
Iš Petrašiūnų mikrorajono į Rotušės aikštę prieš kelias dienas atkeliavusi žaliaskarė, trečiadienio rytą pasipuošė pirmaisiais žaisliukais. Ant jos šakų įsisiūbavo stilizuoti šiaudinukai, auksiniai varpeliai ir iš lempučių išraizgytas šoninis art deco stiliaus elementas.
„Prie klasikinio barokinio architektūrinio Rotušės aikštės stiliaus norėjau priderinti kelis papuošimus. Kaip matote, jau kabo klasikinis sietynas. Jų bus daugiau“, – eglės puošėja Kristina Rimienė atsigręžė į žaliaskarę ir virš jos pakibusį bokštelį. Maniusi, kad didžiausias iššūkis bus susitvarkyti su 17 m medžiu, eigoje dekoratorė suprato, kad sudėtingiausia etapas – puošyba. Darbas ant žemės esą visai kitoks nei keli metrai virš jos.
„Reikia kilti su bokšteliu, priartėti, o tai užima laiko. Teko dvigubinti pajėgas, ieškoti pagalbininkų. Smagu, kad žmonės geranoriškai atidėjo savo darbus ir prisijungė prie komandos“, – K. Rimienė dėkojo savo „voveraitėms“, kurių neišbaidė nei lietus, nei vėjas. Pasirodžius pirmiesiems eglės kontūrams, internete pasipylė komentarai. Vieni gyrė art deco stiliaus idėją ir dekoratorės fantaziją, kiti negailėjo kritikos. Pastarosios K. Rimienė nesibaimino. Skonis, anot jos, draugų neturi, todėl eglė neprivalo patikti visiems.
„Grožis man nėra svarbiausias kriterijus. Manau, kad kiekvienas eglę įvertins pagal savo įsivaizdavimą. Aš visada stengiuosi padaryti projektą iki galo, kad ir koks biudžetas būtų. Jeigu pavyks realizuoti tai, kaip viską įsivaizdavau, projektą laikysiu sėkmingu“, – kalbėjo eglės puošybos konkursą laimėjusi dekoratorė.
Bus reguliuojami srautai
Nors eglės kontūrai jau matomi, galutinis vaizdas bus matomas tik šeštadienį. Šventės organizatoriai neabejojo, kad žaliaskarė ir veiksmas aplink ją, sukurs tikrą stebuklą.
„Gyvenime viskas keičiasi, o Kalėdos lieka tokios pačios – jaukios, šiltos. Mažiems ir dideliems, - tiek vieni, tiek kiti, anot Kalėdų eglės įžiebimo šventę organizuojančios įmonės „Devalta“ vadovės, renginio režisierės Devaltos Valentienės, šeštadienio vakarą atras kažką sau. – Repertuarą sudarinėjome ir atlikėjus rinkome taip, kad tiktų visoms kartoms. Norėjosi, kad kiekvienas atėjęs jaustų šventę.“
Eglės įžiebimo laukimą savo skambesiu užpildys atlikėjai Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas, Leon Somov, grupė „Sisters on Wire“, choras „Jaunystė“. Scenoje pasirodys ir šokio teatras „Aura“.
Šiemet norime sukurti tikrą stebuklą, esame paruošę staigmenų, tačiau ne visas jas norime atskleisti.
„Kulminacija? Šiemet norime sukurti tikrą stebuklą, esame paruošę staigmenų, tačiau ne visas jas norime atskleisti“, – intrigavo D. Valentienė.
Koncertas nuo 18 val. bus transliuojamas per LRT, todėl negalintys atvykti, suspindusią žaliaskarę galės išvysti televizorių ekranuose.
„Aikštė nėra tokia didelė, jei ji persipildys, policija ir apsauga reguliuos žmonių srautą“, – dvejojančius ar iš toliau planuojančius važiuoti smalsuolius D. Valentienė ragino likti prie televizorių ekranų, o jau suplanavusius šeštadienio vakarą kvietė naudotis viešuoju transportu.
Dvi šventinės erdvės
Nuo šeštadienio vakaro Kaunas ims gyventi kalėdiniu ritmu, o į Rotušę ir vėl grįš išsiilgtas šurmulys. Stikliniuose kupoluose įsikurs prekeiviai, edukatoriai. Vaikai bus kviečiami rašyti ir siųsti kalėdinius atvirukus, kurti žaisliukus, marginti sausainius.
„Žinoma, bus ir Kalėdų Senelis. Kadangi šiemet turėsime dvi šventines erdves, todėl ir Kalėdų Senelis teleportuosis“, – Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė mažuosius kvietė užsukti ir į Rotušę, ir į Vienybės aikštę. Pastarojoje lauks ne tik žilabarzdis, edukacijų kupolas, bet ir milžiniškas ledas. Tam tikromis valandomis miestiečiai juo galės naudotis nemokamai. Šventiniu laikotarpiu kursuos ir specialusis kalėdinis transportas – traukinukas. Nuo Rotušės jis riedės iki pramogų Vienybės aikštėje.
Šiemet miesto puošimui, eglei ir koncertui planuojama išleisti virš 300 tūkst. eurų. Pati eglutė atsieis kone tiek pat, kiek ir praėjusiais metais – apie 80 tūkst. eurų. Atidarymo renginio suma – apie 150 tūkst. eurų.
„Galutinė suma bus aiški gruodžio pabaigoje“, – nors daug kas pabrango, biudžetas, anot A. Augonės, bus panašus kaip ir praėjusiais metais.
