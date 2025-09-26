Bėgimo renginys išaugo į sporto šventę!

Kauno m. savivaldybė skelbia, kad buvusio Kauno maratono vadovo Algirdo Pukio idėja, pasinaudojus programos galimybėmis, virto didžiuliu renginiu, kuris įrodė: bėgimas gali būti ne tik sportas, bet ir šventė miestui.
„Kauno Maratonas kasmet auga, tobulėja ir nenusileidžia didesniems Europos miestų maratonams. Programa „Iniciatyvos Kaunui“ padeda įgyvendinti projektus greičiau ir kokybiškiau, o kauniečiams suteikia galimybę mėgautis puikiais bei įdomiais renginiais“, – rašoma Kauno m. savivaldybės feisbuko paskyroje.
Daugiau informacijos: iniciatyvos.kaunas.lt/.
