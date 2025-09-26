 Bėgimo renginys išaugo į sporto šventę!

2025-09-26 13:49 diena.lt inf.

Jau dešimtmetį veikianti programa „Iniciatyvos Kaunui“ tapo starto linija ne vienam sėkmingam projektui. Vienas iš ryškesnių pavyzdžių – Kauno maratonas. 

Kauno m. savivaldybė skelbia, kad buvusio Kauno maratono vadovo Algirdo Pukio idėja, pasinaudojus programos galimybėmis, virto didžiuliu renginiu, kuris įrodė: bėgimas gali būti ne tik sportas, bet ir šventė miestui. 

„Kauno Maratonas kasmet auga, tobulėja ir nenusileidžia didesniems Europos miestų maratonams. Programa „Iniciatyvos Kaunui“ padeda įgyvendinti projektus greičiau ir kokybiškiau, o kauniečiams suteikia galimybę mėgautis puikiais bei įdomiais renginiais“, – rašoma Kauno m. savivaldybės feisbuko paskyroje.

iniciatyvos.kaunas.lt

