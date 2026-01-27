Budrys Kauno IX forte pagerbė Holokausto aukų atminimą

„Sausio 27–ąją, minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pagerbė Holokaustų aukų atminimą Kauno IX forte, kur buvo žudomi ne tik Lietuvos, bet ir iš Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, tuometinės Čekoslovakijos ir Lenkijos atvežti žydai“, – rašome ministerijos pranešime.
„Holokaustas – didžiausias nusikaltimas ir giliausias moralinis nuopuolis, kuriam vykdyti reikėjo ne tik kruopščiai parengto plano, bet taip pat stebėtojų ir talkininkų. Reikėjo baimės, abejingumo ir pragmatiškumo. Šiam nusikaltimui pasipriešinti – narsos. Prisiminkime aukas. Įsipareigokime principingai kovoti su antisemitizmu bei visomis neapykantos formomis – dėl saugesnės, vieningesnės ir klestinčios visuomenės Lietuvoje ir pasaulyje“, – cituojamas K. Budrys.
Prieš 81 metus buvo išvaduota didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla – Aušvicas–Birkenau. Vien šiame mirties fabrike sistemingai sunaikinta daugiau nei milijonas žmonių. Absoliuti dauguma jų – žydai.
