Bute – ir smarvė, ir blakės: darbininkui pirko dujokaukę

Atsisako tvarkytis
„Nežinome, ką daryti toliau. Visi kaimynai pavargę nuo šios situacijos – smarvė, tarakonai, blakės, pelės, o jokios institucijos realiai nepadeda. Savivaldybė be savininko leidimo negali nieko imtis, o jis pats kategoriškai atsisako tvarkytis. Jaučiamės įkalinti savo pačių namuose – bijome užsikrėsti, bijome net atsidaryti duris. Kreipiamės viešai, nes tikimės, kad galbūt tokia situacija pagaliau privers atsakingas tarnybas imtis veiksmų ir padėti mums normaliai gyventi“, – viešumo nusprendė griebtis Savanorių pr. 296 daugiabučio gyventoja.
Su ja susisiekus, moteris pasakojo, kad iš šio kaimyno buto buvo užlieti kiti butai.
„Jis kažką remontuojasi, santechniką. Ir užpylė. Nesileido į kalbas, bet matėt nuotraukas? Išdraskiau, įėjom, nupaveikslavom. Blakės užpuolė, jis nesitvarko, jam vienodai šviečia viskas, va tokia situacija“, – greitakalbe bėrė moteris.
Prireikė dujokaukės
Ji svarstė, kad namo bendrija galėtų kokybiškai sutvarkyti kaimynui santechniką, bet šis beveik nieko neįsileidžia. „Baisu. Nieko negalėjome tvarkyti pas jį. Jis neduoda nieko išnešti“, – pasakojo moteris, užsiminusi, kad kažkada buvo atvykę policijos pareigūnai.
Visi kaimynai pavargę nuo šios situacijos – smarvė, tarakonai, blakės, pelės, o jokios institucijos realiai nepadeda.
Vamzdynais kaimynas išvis nesinaudoja, tvirtino pašnekovė.
„Draudimas man padengė nuostolius po užpylimo. Didelę sumą. Jam turėtų uždėti. Jis dirbantis. Vienišas. Nereaguoja nei į savivaldybės raginimus tvarkytis, nei į kitų. Jis gyvena savo pasaulyje. Pas jį langai užkalti. Negali pradaryti. Vamzdžių nėra. Tualetu nesinaudoja, nežinau, kur tuštinasi. Nė vandeniu naudotis, blakės, pelės, tarakonai – viskas eina pas mus“, – žodžius bėrė moteris.
Pridūrė, kad kai name buvo keičiama santechnika, tam tikrus darbus buvo būtina atlikti ir pas šį kaimyną bute. „Kai kvietė santechniką, pirmiausia jam nupirko dujokaukę. Čia normalu?“ – klausė kaunietė.
Ramus ir netriukšmaujantis
Nuvykę prie namo sutikome lapus šlavusį vyrą. Šis teiravosi, ko ieškome. Daiktus kaupiančio kaimyno. Ar žino apie tokį? Vyras tikino, kad tai yra liga, kad žmogui reikia pagalbos, o ne pamokslų.
Pasitikslinome, ar laiptinėje tikrai vyrauja smarvė. Patikino, kad dažniausiai ne, tik kartais. Pats gyvena ne toje laiptinėje, bet lankosi visose, nes jas plauna.
Kaimyną apibūdino kaip ramų, netriukšmaujantį. Kažkada seniau yra padėjęs tvarkytis kieme, prisijungęs į talką.
Pašnekovas, užjausdamas kaimyną, teigė, kad sprendžiant pagal jo elgesį vis tik jis pats supranta, jaučia, kad kažką negerai daro, nes iš namų išeina tik anksti rytais arba vėlai vakarais, kai mažiausia tikimybė ką nors sutikti.
Situacija žinoma
Kauno miesto savivaldybei situacija žinoma. „Ne kartą buvo siūloma asmeniui pagalba, deja, problemų asmuo nepripažįsta, bet kokios pagalbos atsisako, būstas galimai privatus (savivaldybė nėra jo savininkė ar valdytoja), todėl pagal teisės aktus per prievartą pagalba asmeniui, taip pat ir tvarkantis buityje, negali būti teikiama“, – „Kauno dienai“ teigė Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė.
„Suprantame, kad šalia gyvenantiems asmenims tokia kaimynystė kelia nemenkų nepatogumų, siūlytume dėl tvarkos, galimų kenkėjų bendro naudojimo objektuose bendradarbiauti su daugiabučio namo administratoriumi, taip pat yra galimybė savo, kaip savininkų teises, ginti teismine tvarka“, – patarė vedėja.
Kauno policija „Kauno dienai“ nurodė, kad mūsų minimu adresu šiais metais gauta 14 įvairių pranešimų. „Dauguma iš jų – dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo“, – teigė policijos atstovai, tačiau nė venas pranešimas nesusiję su mūsų aprašoma situacija.
„Apie tokią situaciją pareigūnai informacijos nėra gavę“, – sakė Kauno policija.
