„Daugiabučių modernizavimas: praktiniai patarimai bendruomenių atstovams“ – jau lapkričio 6 d.

Aktualūs pranešimai – iš savo srities profesionalų lūpų
Seminaras „Daugiabučių modernizavimas: praktiniai patarimai bendruomenių atstovams“ organizuojamas lapkričio 6 d. nuo 15 val. Kauno švietimo inovacijų centre, Amfiteatro salėje Nr. 1 (Vytauto pr. 44, Kaunas). Seminaro ir konsultacijų trukmė – dvi valandos. Dalyvių lauks profesionalų pranešimai aktualiomis temomis.
Dr. Ramūnas Gatautis, Lietuvos energetikos instituto mokslininkas ir daugiabučių renovacijos praktikas, kvies padiskutuoti tema: „Renovuoti negalima griauti. Kur dėsime kablelį?“ KBMA projektų vadovas Marius Kulikauskis pristatys temą: „Modernizacijos procesas be streso: kaip KBMA gali padėti bendruomenių atstovams?“ KBMA statybų inžinierius Kęstutis Pažereckas kalbės tema „Priedangos daugiabučiuose: kaip įgyvendinti naujus saugumo standartus“. Doc. dr. Tomas Gečys pristatys temą: „Skydinė renovacija: techninės galimybės ir sprendimai“. APVA Klimato neutralumo kompetencijų skyriaus programos vystytojas, PENS ekspertas Vaidas Pribušauskas kalbės tema „Rekomendacijos dėl optimalių energinį efektyvumą didinančių priemonių apimties daugiabučiams namams nustatymo“.
Visi šie pranešėjai – ilgametės patirties sukaupę ekspertai, kurie seminare pasidalys išties vertingomis žiniomis, kurias vėliau bendruomenių atstovai galės perduoti daugiabučių namų gyventojams.
Po pranešimų – KBMA specialistų konsultacijos
Seminaro metu bendruomenių atstovai turės progą pasikonsultuoti su KBMA specialistais. Natūralu, kad dažnai bendruomenių atstovai turi daugybę klausimų – apie individualią namo ar namų grupės situaciją, modernizacijos galimybes ir Kauno miesto programą „(R)evoliucija“.
„Norime, kad neliktų neaptartų ir neišspręstų klausimų. Tam mūsų komanda pasiryžusi pasikalbėti su kiekvienu seminaro dalyviu. Juk tik objektyvią ir teisingą informaciją turintys daugiabučių namų pirmininkai vėliau ją gali pateikti gyventojams“, – teigė KBMA vadovė Ieva Šakalienė.
Ji ragina jau lapkričio 6 d., 15 val., atvykti į Kauno švietimo inovacijų centrą pasisemti vertingų žinių, kurios tikrai pravers.
Turite klausimų apie būsimą seminarą? Norite užsiregistruoti ir dalyvauti? Kreipkitės e. paštu [email protected] arba tel. +370 663 15 302.
