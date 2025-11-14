Dėl filmavimo Kauno gatvėse – laikini eismo pasikeitimai

Dėl filmavimų numatyti laikini eismo ribojimai tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems.
Savivaldybė informuoja, kad filmavimo lokacijos apims ir kai kurias parkavimo vietas – vairuotojai ir pėstieji raginami atkreipti dėmesį į pokyčius.
Minėtu laikotarpiu filmavimo bazė su palapinėmis bus įrengta aikštelėje prie Kauno „Akropolio“ tarp Karaliaus Mindaugo prospekto ir Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios.
Lapkričio 16–17 d. dalis parkavimo vietų bus rezervuota aikštelėje prie Kauno Simono Daukanto pėsčiųjų tilto ir Gedimino gatvėje.
Lapkričio 17–18 d. filmavimo transportas užims dalį parkavimo vietų I. Kanto g., o 17–19 dienomis – L. Sapiegos g. Šiose gatvėse dalis parkavimo vietų bus rezervuota ir lapkričio 20–21 d.
Nuo lapkričio 17 d. 15 val. iki lapkričio 18 d. 20 val. bus rezervuota automobilių stovėjimo aikštelė prie Kauno valstybinio muzikinio teatro.
Lapkričio 21 d. nuo 11 val. iki lapkričio 22 d. 2 val. bus uždaryta atkarpa D. Poškos g. tarp Smalininkų ir Trimito gatvių. Čia bus praleidžiami tik vietos gyventojai nuo I. Kanto g. pusės.
Filmavimo dienomis laikini eismo ribojimai bus numatyti ir pėstiesiems. Vieną filmavimo aikštelę numatyta įrengti Laisvės alėjoje, netoli Vytauto Didžiojo paminklo. Kitose vietose pėstieji bus trumpam stabdomi siekiant nufilmuoti reikalingus kadrus.
„Būkime supratingi, kantrūs ir geranoriški! Pasidžiaukime, kad mūsų miestas pateks į didžiuosius kino ekranus“!, – ragina savivaldybė.
