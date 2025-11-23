Dėmesio: teks susimokėti už automobilio statymą šiose Žaliakalnio gatvėse

Kaip pranešė miestas, žaliajai zonai bus priskirta Perkūno alėja, Vaižganto, Margio, E. Fryko, Paparčių, Ąžuolyno ir Joninių gatvės. Žaliojoje zonoje valandos automobilio statymas darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. kainuoja 0,5 euro.
Anot savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Martyno Matusevičiaus, minėtų gatvių įtraukimas į rinkliavos zoną sumažins pažeidimų atvejų, kai automobiliai, pavyzdžiui, paliekami ant šaligatvių.
Savivaldybės taryba dėl šio sprendimo vieningos pozicijos neturėjo: stovėjimas apmokestintas 23 politikams balsavus „už“, šešiems – „prieš“ ir aštuoniems susilaikius.
Opozicinių konservatorių atstovas Paulius Lukševičius kėlė klausimą, ar savivaldybė svarstė įvardytose gatvėse drausti automobilių statymą.
„Mes tikrai svarstėme, žiūrėjome visus variantus. Siūlome į žalią zoną įtraukti tas gatves. Kadangi parkavimas yra tik darbo dienomis ir nuo 8 iki 18 val., manome, tikrai sumažėtų parkuojančių skaičius ir būtų mažiau pažeidimų“, – kalbėjo M. Matusevičius.
„Taip, automobiliai pasitrauks, bet žiūrėsime, kur pasitrauks, kiek pasitrauks. Gal kiti žmonės jau pasirinks viešuoju transportu atvykti“, – sakė savivaldybės administracijos atstovas.
Netoli apmokestintų gatvių yra Dariaus ir Girėno stadionas, kuriame vyksta masiniai sporto ir pramoginiai renginiai, Kauno sporto halė, Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežas.
Nesudėtinga atvažiavus dėstytojui ar studentui susimokėti 50 centų už valandą.
Vis tik, P. Lukševičiaus manymu, miestas sprendimu siekia surinkti daugiau rinkliavos, ne spręsti automobilių stovėjimo problemą.
„Reikia pripažinti, kad paprasčiausiai Kauno miesto savivaldybės administracija rado puikią landą pasipinigauti. Reikėtų taip ir įvardyti“, – sakė politikas.
Tuo pačiu sprendimu į žaliąją zoną taryba įtraukė stovėjimo aikštelę prie Kauno technologijos universiteto (KTU) „Santakos“ slėnio K. Baršausko gatvėje. Pasak miesto, šis apmokestinimas suderintas su universitetu.
„Universitetas tai žino, tam pritaria ir manome, kad tikrai yra nesudėtinga atvažiavus dėstytojui ar studentui susimokėti 50 centų už valandą. Yra galimybės ir leidimus metinius išsipirkti, tos kainos nėra didelės, o patrauklumas pasistatyti mašiną bus didesnis“, – teigė M. Matusevičius.
Be to, aikštelėje prie LSMU Kauno ligoninės Skubios pagalbos skyriaus Josvainių gatvėje bus įrengta riboto stovėjimo laiko zona, kurioje rinkliava nebus taikoma pirmas 30 minučių.
Mokamas automobilio statymas, kurio rinkliavą administruoja savivaldybės įmonė „Parkavimas Kaune“, mieste suskirstytas į aštuonias zonas. Valandos stovėjimo kaina jose svyruoja nuo 0,5 euro žaliojoje iki 2,5 euro geltonojoje zonoje.
