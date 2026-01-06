Apmokestinama automobilių stovėjimo aikštelė prie Seimo

Aplinkinių gatvių stovėjimo vietos jau yra apmokestinamos vietine rinkliava, todėl iki šiol ši aikštelė buvo intensyviai naudojama, siekiant išvengti rinkliavos. Dėl nemokamo stovėjimo darbo dienomis aikštelės užimtumas nuolat siekdavo apie 100 proc. ir dėl nuolatinės kontrolės stokos čia dažnai vyko chaotiškas parkavimas – statoma ant šaligatvių, žolės, asmenų su negalia vietose, blokuojami pravažiavimai. Įvedus vietinę rinkliavą, tikimasi sumažinti netvarkingą parkavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams rasti laisvų vietų automobiliams.
„Suprantame, kad pokyčiai parkavimo tvarkoje kartais kelia nepatogumų, tačiau atlikta analizė aiškiai parodė, jog ši aikštelė neatitinka paslaugų kokybės standarto. Mūsų tikslas – daugiau tvarkos, saugumo ir didesnė galimybė rasti laisvą vietą tiems, kuriems jos iš tiesų reikia“, – teigė Donatas Dirginčius, JUDU Automobilių stovėjimo veiklos organizavimo vadovas.
Atsiskaitymo būdai:
- parkomate – banko kortele arba grynaisiais pinigais;
- programėlėmis – m.Parking ir kitų paslaugų teikėjų programėlėmis;
- SMS žinute – telefono numeriu 1332.
Primenama, kad už transporto priemonę būtina apmokėti iš karto ją pastačius. Nepadengus rinkliavos gali būti taikomas dienos rinkliavos mokestis. Leidimas stovėti aikštelėje: https://judu.lt/vairuotojams/parkavimosi-leidimai-ir-lengvatos/.
Kilus klausimams bei dėl daugiau informacijos, kreipkitės el. paštu: [email protected].
Naujausi komentarai