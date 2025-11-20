„Dėl įgriuvos Gričiupio gatvėje laikinai ribojamas eismas. Informuojame, kad Gričiupio gatvėje įvyko buitinių nuotekų tinklų avarija, dėl kurios atsivėrė įgriuva. Bendrovės „Kauno vandenys“ avarinių darbų rangovas deda visas pastangas, kad avarijos padariniai būtų kuo skubiau likviduoti. Įspėjame, kad dėl atsivėrusios įgriuvos šiuo metu laikinai uždaryta atkarpa nuo Studentų gatvės sankryžos iki Saulės gatvės. Vairuotojų prašome atidumo ir kantrybės. Atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – feisbuke rašė bendrovė.
Dėmesio, vairuotojai: dėl įgriuvos Gričiupio gatvėje ribojamas eismas
2025-11-20 17:36
Bendrovė „Kauno vandenys“ ketvirtadienio vakarą pasidalijo svarbia informacija.
