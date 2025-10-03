 Dėmesio, vairuotojai: trumpam uždaroma dalis Birželio 23-iosios ir Partizanų gatvių sankirtos

2025-10-03 11:40 diena.lt inf.

Birželio 23-iosios gatvėje kapitalinį remontą atliekanti akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ dėl asfaltavimo darbų ir įrengiamų pėsčiųjų bei dviračių takų spalio 4 d. bemaž pusei paros užvers dalį sankirtos su Partizanų gatve, pranešė Kauno miesto savivaldybė.

„Tam, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, šie laikini eismo pokyčiai yra tiesiog būtini. Pasirinktas šeštadienis, kada eismo srautas šioje vietoje būna pastebimai mažesnis“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Jeigu nesutrukdys oro sąlygos, dalis sankryžos bus uždaryta šeštadienį nuo 7 iki 19 valandos.

Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į eismo pasikeitimus. Spalio 4-ąją tai bus ypač aktualu važiuojantiems nuo prekybos centro „Savas“ Birželio 23-iosios g. link. Visus atvažiuojančius pasitiks apie aklavietę informuojantis ženklas.

„Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – teigia savivaldybės atstovai.

