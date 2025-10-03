Dėmesio, vairuotojai: trumpam uždaroma dalis Birželio 23-iosios ir Partizanų gatvių sankirtos

„Tam, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, šie laikini eismo pokyčiai yra tiesiog būtini. Pasirinktas šeštadienis, kada eismo srautas šioje vietoje būna pastebimai mažesnis“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Jeigu nesutrukdys oro sąlygos, dalis sankryžos bus uždaryta šeštadienį nuo 7 iki 19 valandos.
Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į eismo pasikeitimus. Spalio 4-ąją tai bus ypač aktualu važiuojantiems nuo prekybos centro „Savas“ Birželio 23-iosios g. link. Visus atvažiuojančius pasitiks apie aklavietę informuojantis ženklas.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – teigia savivaldybės atstovai.
