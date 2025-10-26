Draugystės parke išnyko tvenkinys

Įtaria melioracijos bėdas
Dainavos gyventoja Neringa G. feisbuke išdėstė versiją, kodėl Draugystės parko tvenkinyje nebeliko vandens. Pasak gyventojos, čia yra vamzdis, kuriuo iš aplinkinių teritorijų vanduo turėjo atitekėti į tvenkinį, tačiau jį kažkas užkimšo, todėl jis esą neatlieka savo funkcijos.
Kaunietė nurodė, kad ties buvusio tvenkinio vieta prieš keletą metų buvo pastatyta skulptūra „Vandens nešėja“, tačiau dabar ji neturi vandens, nes iš tvenkinio liko tik bala. Matyti, kad į tvenkinį vedė vamzdis, greičiausiai turėjęs atlikti melioracijos vaidmenį, tačiau dabar jis neatlieka savo funkcijos, todėl vanduo, anot vietos bendruomenės narės, ir nepripildo tvenkinio.
Tyliai, be jokio susitarimo su Dainavos bendruomene, nuspręsta tvenkinį nusausinti ir užsėti žole.
„Vamzdis užcementuotas, užpurkštas montažinėmis putomis, kad į tvenkinį nepatektų vanduo. Tyliai, be jokio susitarimo su Dainavos bendruomene, nuspręsta tvenkinį nusausinti ir užsėti žole. Ką sako savivaldybės atstovai ir darbų atlikti atvykę darbuotojai? „Mes tik sraigteliai – niekam neįdomu, nuo mūsų sprendimai nepriklauso.“
Rekonstruojant parką buvo panaikinta senoji drenažo sistema ir įrengta nauja, kuri po kurio laiko nustojo veikti. Negi savi prisiims atsakomybę už padarytus nuostolius ir juos atlygins? Žinoma, ne. Todėl dabar sakoma, kad sausi metai, nėra gruntinio vandens, vanduo dingsta ir t. t. Bet vanduo nedingo nei pavasarį, nei vasarą, kai temperatūra siekė 30 laipsnių. Visas tvenkinys išdžiūvo tik per 2025 m. rugsėjo–spalio mėnesius“, – savo įraše dėstė Neringa G.
Moteris atkreipė dėmesį, kad ir Kalniečių parko tvenkinyje vis mažėja vandens. Gal ir ten yra problemų su drenažu?
„Tas pats vyksta ir Kalniečių parke. Ne tokiais dar tempais šiemet, bet, tikėtina, 2026 m. spalį bus tas pats – juk parkas rekonstruotas keliais metais vėliau nei Draugystės parkas. Gal jau baigėsi naujos drenažo sistemos garantinis laikotarpis? Darbų broką dabar dangsto pasiteisinimais apie „globalią klimato kaitą?“ – mintimis apie parkų tvenkinių sausėjimą dalijosi kaunietė.
Renkami parašai
Vietos gyventoja pradėjo rinkti kauniečių parašus, kad vandens oazė Draugystės parke būtų išsaugota. Interneto puslapyje peticijos.lt už šio parko tvenkinio išsaugojimą jau pasirašė apie 280 žmonių. Moteris parašus rinko ir parke.
„Paskambinusi į savivaldybę sužinojau, kad sprendimas priimtas vienašališkai – tvenkinį tiesiog užsėti žole. Einu į parką rinkti parašų kreipimuisi į miesto tarybą. Pasakysiu močiutėms, kurios dar neseniai viltingai žiūrėjo į atvykusius darbininkus, manydamos, kad jie atvyko suteikti tvenkiniui antrą gyvenimą. Bijau, kad kai kurios tikrai apsiverks, išgirdusios naujausias žinias“, – kalbėjo Neringa G.
„Ar galima taip vienašališkai, nepasitarus su bendruomene, negalvojant, kas bus su prie tvenkinio augančiais medžiais, su parku, kai išnyks be vandens likę paukščiai? Kaip tai pakeis visą ekosistemą pačiame parke ir kiek medžių vėliau reikės pjauti – kaip liepų Laisvės alėjoje?“ – pridūrė kaunietė.
Džiugins tik fontanas
Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė dienraščiui patvirtino, kad Draugystės parko tvenkinys atkurtas nebus. Šiame parke bus galima džiaugtis kiek kitoje vietoje įrengtu fontanu.
„Nors turėjome ganėtinai vėsią ir drėgną vasarą, Draugystės parke gruntinis vandens lygis išliko žemas. Ši problema taip pat pastebima Kalniečių ir Naugardiškių parkuose esančiuose vandens telkiniuose, kur netgi tenka riboti ten esančių fontanų darbą.
Draugystės parke dirbtinai atstatyti vandens lygio neplanuojama. Artimiausiu metu čia numatyti darbai – dėl saugumo tvenkinį pakeis žalioji veja. Pažymime, kad Draugystės parke yra veikiantis fontanas – šis vandens šaltinis, kurį kauniečiai ypač pamėgo, išliks ir toliau“, – komentavo R. Savickienė.
