Džiugindami kauniečius ratuoti Kalėdų seneliai vežė dovanėles

Kelionę jie pradėjo prieš vidudienį Raudondvario plente. Tada atvyko į Rotušės aikštę. Atvykę į Rotušės aikštę Kalėdų seneliai toliau miestiečius džiugino A. Jakšto gatvėje, pravažiavo Šv. Gertrūdos ir E. Ožeškienės gatves.
Vienybės aikštėje Kalėdų seneliai trumpam sustojo. Po to Kalėdų Senelius kauniečiai išvydo K. Donelaičio g., Vytauto pr., Čiurlionio g., Tunelio g. , Baršausko g, Kovo 11-osios g., Savanorių pr.
Savanorių pr. greito maisto restorano „McDonald's“ ratuoti Kalėdų seneliai vėl keliolikai minučių sustojo.
Tada jie judėjo Tvirtovės al., Nuokalnės g., per Varnių tiltą leidosi į Neries krantinę.
„Kartų namuose“ Kalėdų seneliai perdavė dovanėles ir sugrįžo į Raudondvario pl.
