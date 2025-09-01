Europos čempionai pasitikti Kauno oro uoste

Finale 21:17 palaužę Latvijos komandą, Aurelijus Pukelis, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Marijus Užupis, vadovaujami trenerio Dainiaus Novicko, į Lietuvą grįžo pasidabinę aukso medaliais.
Pirmadienio popietę Kauno oro uoste čempionus pasitiko gausus būrys artimųjų, draugų, kartu su jais – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas.
Ypač džiugu, kad net trys iš keturių naujųjų čempionų: A. Pukelis, E. Džiaugys ir M. Užupis – yra „Raudondvaris Hoptrans“ 3x3 komandos žaidėjai. Tai didžiulis įvertinimas ne tik sportininkams, bet ir visam Kauno rajonui.
Sveikiname mūsų čempionus – už auksą, emocijas ir už tai, kad Lietuvą garsinate visame pasaulyje!
