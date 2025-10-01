Gera žinia augintiniams ir jų šeimininkams

Statybų valdymu ir technine priežiūra rūpinosi nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė „EIKA Development“. Sklandžiai bendradarbiaujant visoms šalims, gamykla pastatyta vos per dešimt mėnesių.
„Akvatera W“ bendraturtis Tauras Plungė tvirtino, kad šis projektas – ne tik svarbus strateginis žingsnis, bet ir dar vienas įrodymas, kad Lietuvos pramonė gali kurti aukštą pridėtinę vertę tarptautiniu mastu. „Projektuodami gamyklą, stengėmės žiūrėti mažiausiai dešimt metų į priekį, todėl daug investavome į naujausias technologijas, tvarumą, patogias darbo vietas“, – kalbėjo verslininkas.
Atidarymo iškilmėse dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys pastebėjo, kad tokių įmonių kaip „Akvatera W“ kūrimasis rodo mūsų krašto gyvybingumą ir potencialą.
Šalia A1 automagistralės iškilusi gamykla išplės „KIKA Group“ konservuoto gyvūnų maisto asortimentą, padidins eksportą ir sustiprins pozicijas pasaulio rinkose. Pastate įrengtos dvi gamybos linijos, įdarbinta apie 90 žmonių.
Gamykla „Akvatera W“ suprojektuota taip, kad ne tik gamintų aukščiausios kokybės konservus, bet ir veiktų kuo tvariau. Gamykloje naudojama nuotoliniame saulės parke sugeneruota energija. Įrengti oras–oras ir oras–vanduo šilumos ir vėdinimo siurbliai, o dalis šilumos iš gamybos procesų panaudojama patalpoms šildyti. Stovėjimo aikštelėje net 80 proc. parkavimo vietų skirta elektromobiliams.
Kita „KIKA Group“ valdoma naminių gyvūnų pašarų gamykla veikia Zapyškio seniūnijoje, Dievogalos kaime.
KIKA prekės ženklas žinomas ne tik Lietuvoje. Su šiuo ženklu pagamintas aukščiausios kokybės maistas augintiniams yra pelnęs ne vieną šalies ir tarptautinį apdovanojimą. „KIKA Group“ turi platų parduotuvių tinklą, aktyviai plėtoja gyvūnų kirpyklų, veterinarijos kabinetų ir vaistinių tinklą.
Grupė bendrai eksportuoja į 65 pasaulio šalis. Didžiausia eksporto rinka išlieka Europa, kurioje dominuoja Čekija, Suomija, Lenkija, Ukraina ir Italija. Sparčiausiai grupės eksportas auga Azijos šalyse – Malaizijoje, Pietų Korėjoje, Indonezijoje ir Taivane.
