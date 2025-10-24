Greta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos atidaryta moderniausia sporto salė mieste

„Atveriame pačią moderniausią sporto salę Kaune – vietą, apie kurią daugelį metų svajojo ne viena šios gimnazijos laida. Kaip matome, svajonės pildosi. Esu įsitikinęs, kad ir Maironiui ši salė būtų labai patikusi, juk sportas – poezija! Mokiniams palinkėsiu džiaugtis šia sale, sportuoti ir būti laiminčiais kauniečiais“, – sveikinimo žodį tarė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Pasak Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorės, socialinių mokslų daktarės Daivos Garnienės, statybų finišas išpildė ne vieną praeities norą.
Esu įsitikinęs, kad ir Maironiui ši salė būtų labai patikusi, juk sportas – poezija!
„Rankose laikau labai trapią svajonę, kuri, galvojome, netaps realybe. Džiaugiuosi, kad galėjome įgyvendinti buvusios direktorės Kristinos Reikienės svajonę – pastatyti naują, modernią sporto salę“, – sakė D. Garnienė.
Darbus atlikusios bendrovės „Statybų vizija“ direktorius Sigitas Kazlauskas priminė, kad statinys savo grožį parodo tamsiuoju paros metu – padedant apšvietimui atsiskleidžia išskirtiniai pastato architektūriniai elementai.
Susirinkusiems muzikinius pasirodymus dovanojo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, o naująją sporto salę pašventinęs vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas moksleiviams linkėjo ugdyti bendrystę, kantrybę, nuolankumą ir ištvermę: „Visus sunkumus įveikite ne tik sporte, bet ir gyvenime.“
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos sporto salės statyba startavo kiek daugiau nei prieš dvejus metus. Teritorijoje dirbo archeologai, giliausiame pasiektame sluoksnyje aptikę XVI a. antrosios pusės pabaigos radinius.
Pirmajame aukšte įrengta sporto salė, holas su prieigomis, budinčiojo vieta, tualetai, liftas, laiptinė. Sporto salė atskirta stiklo ir tinklo atitvara.
Antresolėje – žiūrovų tribūnos, stalo teniso zona, tualetai. Rūsyje pasirūpinta techninėmis, sanitarinėmis, taip pat berniukų ir mergaičių persirengimo patalpomis. Čia pat įrengta gimnastikos salė, erdvė sunkiajai atletikai, trenerio kambarys, inventoriaus sandėlis, žiūrovų rūbinė.
Greta pastato – nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė, o ant statinio stogo sumontuotos saulės panelės.
Atsižvelgiant į šiuolaikiškus standartus, 1430 kv. m. bendrojo ploto pastate užtikrintas sklandus judėjimas negalią turintiems žmonėms. Tam įrengtas erdvus liftas, pandusai.
Mokykloje iš viso mokosi 659 vaikai. Naujoje sporto salėje vienu metu tilps iki 160 žmonių: sportininkai, treneriai, teisėjai ir žiūrovai.
Projektą parengė architektai Saulius Gudas ir Rūta Margarita Preikšienė. Rangos darbus atliko bendrovė „Statybų vizija“. Galutinė įgyvendinto projekto kaina – 4,9 mln. Eur.
