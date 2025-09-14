 Gynios 30-mečio šventė – kur gimsta šypsenos ir pildosi svajonės

Gynios 30-mečio šventė – kur gimsta šypsenos ir pildosi svajonės

2025-09-14 17:00 diena.lt inf.

Pagynės kaime šventiškai paminėtas Vaiko gerovės centro „Gynia“ 30 metų jubiliejus. Tris dešimtmečius trunkanti kelionė – kupina atsidavimo ir meilės vaikams.

Padėka: vicemerai Lukas Alsys ir Antanas Nesteckis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė įteikė mero Valerijaus Makūno padėkas darbuotojams. Šventė: geros nuotaikos netrūko nei vaikams, nei suaugusiesiems. Priminimas: Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ spektaklis priminė, kad už kasdieniško vaikiško juoko slypi klausimai.

Šventę pradėjo Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ spektaklis „Gyvenimas, kuriame aš ne namie“. Jo centre – keturios vaikų istorijos apie gyvenimą pas globėjus. Tai Sofija, Titas, Luka, du broliukai Markas ir Benas. Vieni globėjų šeimose gyvena neseniai, kiti – nuo pat vaikystės. Jie yra tarp mūsų: lanko tuos pačius darželius, mokyklas, juokiasi, pykstasi, išdykauja. Spektaklis priminė, kad už kasdieniško vaikiško juoko slypi klausimai: kaip jie jaučiasi, apie ką svajoja ir ką jiems reiškia namai, tėvai, draugai ir globėjai.

Priminimas: Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ spektaklis priminė, kad už kasdieniško vaikiško juoko slypi klausimai.
Priminimas: Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ spektaklis priminė, kad už kasdieniško vaikiško juoko slypi klausimai. / G. Rukšėnaitės nuotr.

Renginyje dalyvavę vicemerai Lukas Alsys ir Antanas Nesteckis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė pasveikino centro kolektyvą ir visą bendruomenę, įteikė mero Valerijaus Makūno padėkas darbuotojams.

„Didžiausia padėka visai komandai, kuri kasdien atiduoda savo širdį, kad vaikų gyvenimas taptų spalvingas. Kaip rašė Vytautas Mačernis, „Aš pažinau karalių tavyje“, ir man atrodo, kad jūs kiekviename vaike atrandate karalių ar karalienę. Ačiū jums už tai, kad atrandate tuos karalius“, – sakė vicemeras Lukas Alsys.

Šventė: geros nuotaikos netrūko nei vaikams, nei suaugusiesiems.
Šventė: geros nuotaikos netrūko nei vaikams, nei suaugusiesiems. / G. Rukšėnaitės nuotr.

Ypatinga padėka skirta centro direktorei Jurgitai Kupčinskienei už jos atsidavimą, jautrumą ir pastangas kiekviename vaike pažadinti tikėjimą ir drąsą svajoti.

Visa Vaiko gerovės centro bendruomenė sulaukė ypatingos mero dovanos – apsilankymo Mastaičių baseine.

Šiame straipsnyje:
Vaiko gerovės centras Gynia
30 metų jubiliejus
Pagynės kaimas
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų