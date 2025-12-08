Investuos į šilumos ūkį

Kauno rajono savivaldybės taryba lapkričio 27 d. patvirtino atnaujintą Komunalinių paslaugų centro (KPC) 2024–2026 m. investicijų į šilumos ūkį ir bendrovės „Kauno energija“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planus.
„Kauno energija“ Kauno rajone eksploatuoja katilines Domeikavoje, Neveronyse, Girionyse, Garliavoje, Akademijoje, Raudondvaryje ir Ežerėlyje. 2025–2034 m. į valdomą šilumos ūkį pakaunėje bendrovė ketina investuoti apie 1,85 mln. Eur.
Bus rekonstruojami šilumos tinklai Domeikavoje, Girionyse, kitose gyvenvietėse, kur techninė būklė yra prasčiausia. Planuojamos investicijos į dūmų valdymo sistemas Garliavos ir Noreikiškių katilinėse. Šiose biokuro katilinėse numatoma įdiegti elektrostatinius filtrus, kurie padės pasiekti nuo 2030 m. įsigaliojančius reikalavimus dėl kietųjų dalelių išmetimo. Filtras pagerins katilinės eksploataciją, mažiau teršis pagrindinis dūmsiurbis, taip planuojama išvengti dalies eksploatacinių kaštų.
Nemaža dalis bendrovės investicijų bus skiriama naujiems vartotojams prisijungti prie esamo tinklo.
KPC investicijos į šilumos ūkį iki 2026 m. sieks 1,2 mln. eurų. Planuojama rekonstruoti Vilkijos daugiabučių katilinę, o jos kuro sandėlyje įrengti judančias grindis. Rekonstrukcijos laukia ir Karmėlavos II kaimo katilinė. Bendrovė ketina pirkti daugiafunkcį krautuvą kurui transportuoti iš biokuro aikštelės į kuro sandėlį.
Taip pat bendrovė planuoja atnaujinti savo interneto svetainę, kad ji taptų saugi, patogi vartotojams.
