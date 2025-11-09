Ištikimi tradicijoms, atviri naujovėms: „Kauno diena“ – dar arčiau skaitytojų

Unikalus leidinys
Spaudos klestėjimo metu,1994–1996 m., vienkartinis Lietuvoje leidžiamų laikraščių tiražas buvo 3,4 mln. – kiekvienam gyventojui po laikraštį! Per tris dešimtmečius situacija keitėsi: brango popierius, augo spausdinimo ir platinimo išlaidos, ant kulnų ėmė lipti žinių greituoju traukiniu tapusi internetinė žiniasklaida. Traukiantis laikraščių rinkai, jų leidėjams teko ieškoti sprendimų, kaip išlikti vis sudėtingesnėmis sąlygomis.
„Laikraščiai ir žurnalai tampa desertu, o ne kasdieniu maistu, kurį jau per brangu pakuoti į tokią prabangią medžiagą kaip popierius. Paprastai tariant, laikraštis yra pakuotė, o prekė turi būti turinys“, – LR Vyriausybės oficialiosios statistikos portalui yra sakęs buvęs Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.
Ilgametis žurnalistų gildijos vadovas taikliai pastebėjo skirtumus: internetinių portalų skaitytojai dažnai tik peržiūri antraštes, o spaudą skaitytojai skaito tarsi knygą. Ji visuomet gyvuos, jei gebės kurti kokybišką ir originalų turinį.
Tai liudija ir unikali „Kauno dienos“ istorija bei patirtis. Į devintąją dešimtį įžengiantis miesto laikraštis patvirtina: negalima laidoti spausdinto žodžio! „Kauno diena“ ne tik išliko, bet ir išsaugojo savo formatą – yra didžiausias dienraštis Lietuvoje!
Pagarba ištikimiausiems
Prie to didžiąja dalimi prisidėjo „Kauno dienos“ skaitytojai. Tarp jų yra tikrų unikumų, savo prisirišimu įrodančių: skaityti „Kauno dieną“ yra ne tik malonus dienos ritualas, bet ir būtiniausias poreikis.
Vyresniosios kartos skaitytojai vertina popierinį laikraštį: galimybė liesti, versti puslapius, užuosti spaudos kvapą – to nesuteikia ekranai. Be to, spausdintas laikraštis neperkrauna informacija: naujienos čia pateiktos apgalvotai, o ne nuolat atnaujinamos, – tai padeda skaityti ramiai ir susikaupus.
Spalio 15-ąją 80-metį pasitikusi Elvyra Mikalauskienė – vienmetė su „Kauno diena“. „O Jėzau! Visą gyvenimą!“ – paklausta, kiek metų skaito „Kauno dieną“, atsako ištikimoji prenumeratorė. Sukilėlių gatvėje gyvenanti Elvyra, gimusi Zarasuose, į Kauną atsikraustė 1969-aisiais: iš pradžių dirbo Kauno valstybiniame chore, vėliau – 1-ojoje muzikos mokykloje. Jau šeštą dešimtį Kaune gyvenanti inteligentė neįsivaizduoja savo dienos be „Kauno dienos“.
Ir įprotis, ir tradicija „Kauno diena“ tapo 80-mečiams Edmundui Iluškaičiui, Alinai Kanclerienei, Violetai Zinkevičienei ir daugeliui kitų dienraščio vienmečių. Tačiau tarp „Kauno dienos“ prenumeratorių yra devyniasdešimtmetį perkopusių kauniečių!
95-erių Vincas Kavaliauskas nudžiugina žvaliu pokalbiu: ir atmintimi, ir humoro jausmu. Kaunietis nuo gimimo mieste keitė daug gyvenamųjų vietų, kol galiausiai, prieš penkiolika metų, sako „nusėdęs“ Panemunėje, K. Veverskio gatvėje.
Ir darbų turėjo daug. „Tačiau didžiausia mano meilė buvo chemija, – tikina septyniolika metų chemijos laboratorijoje dirbęs V. Kavaliauskas. – Kai dėl sveikatos šį darbą reikėjo mesti, perėjau į turizmo sritį. Iš pradžių pats apkeliavau visą Lietuvą, o paskui nutariau kitiems ją parodyti. Porą dešimčių metų vedžiau ekskursijas, esu įkūręs kelis turistų klubus.“
„Oi, gal prieš kokius 60 metų, – susimąsto, paprašytas prisiminti savo bičiulystės su dienraščiu pradžią. – Tada dar „Kauno tiesa“ buvo. Kaip neskaitysi?! Aš visada ir visur buvau lyderis, o lyderis turi būti išmintingesnis, eiti koja kojon su gyvenimu. „Kauno diena“ padėjo – ji man buvo ir yra ryšys su miestu, Lietuva“, – sako ištikimas dienraščio prenumeratorius, savo mylimame laikraštyje visų pirma ieškantis tekstų politikos, istorijos, psichologijos, gamtos apsaugos tema.
Garbusis skaitytojas laukia: „Kauno diena“ į pašto dėžutę įkrinta penkis kartus per savaitę. Nuo kitų metų jį ir kitus „Kauno dienos“ prenumeratorius pašto kurjeris lankys ne penkis, o keturis kartus – antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais.
Mažiau yra daugiau
„Toks sprendimas buvo neišvengiamas – jau kurį laiką trečiadieniais periodinių leidinių neįmanoma pristatyti į spaudos pardavimo vietas, todėl iš skaitytojų sulaukiame priekaištų, kad tądien negali įsigyti „Kauno dienos“. Esame priversti žengti šį žingsnį, tačiau susiklosčiusią situaciją puikiai apibūdina posakis: mažiau reiškia daugiau. Trečiadieniais dienraštis nebus leidžiamas, bet skaitytojai nepraras nė vieno mėgstamo priedo, maža to – priedų ir temų įvairovė tik didės, o antradienio numeris bus dar storesnis ir solidesnis“, – sako „Kauno dieną“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.
„Kauno dienos“ išskirtinumas – ne tik teminiai puslapiai, bet ir teminiai priedai. „Pasaulis“, „Ekonomika“, „Sveikata“, „Santaka“, „Namai“, „Sportas“, „Ratai“, „Kauno rajono diena“, „TV diena“, „Gera diena“, „Augintinio diena“ – priedą pagal pomėgius ir poreikius gali atrasti kiekvienas.
Skaitytojų mėgstami tapo ir specialieji dienraščio priedai, rengiami belaukiant Kalėdų, Velykų, mokyklinio rugsėjo. Dukart per metus pasirodo ir žemdirbiškų mugių palydovas dienraštyje – priedas „Agro“.
Be to, dienraščio redakcija įgyvendina daugybę skirtingų projektų, kuriais nušviečia labai įvairias skaitytojų ir skirtingų visuomenės grupių kasdienio gyvenimo sritis.
„Tokia ir yra „Kauno dienos“ misija – atspindėti įvairiausius skaitytojų poreikius“, – pabrėžia dienraščio vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius ir kviečia į 2026-uosius žengti drauge su laikraščiu, kuris ne tik džiugins jau pamėgtu turiniu, bet ir atneš tikrai patiksiančių naujovių.
Gausės aktualaus turinio
Kai kurias naujoves „Kauno dienos“ skaitytojai pajuto jau šiemet. Rudeniop ketvirtadienio priedą „Ekonomika“ papildė agroekonomikos naujienos. Taip „Kauno diena“ žengė žingsnį suartindama miestą ir kaimą. Pasakojimai apie kaimo ir ūkininkų darbus bei kasdienybę padeda miesto žmogui geriau suprasti žmones, auginančius duoną.
Maistas labai svarbus taikos sąlygomis, tačiau karo atveju apsirūpinimas vietiniu maistu yra ne mažiau svarbus už tankus. Būtent dėl to žemės ūkis Lietuvoje pripažintas strategiškai svarbia nacionaliniam saugumui sritimi. Naujosios rubrikos rašiniai „Kauno dienoje“ leis miesto žmonėms suprasti labai specifinį agroverslą, kurį labiau nei kitus verslus veikia gamta ir klimato sąlygos.
2026-aisiais teminis priedas „Ekonomika“ pasirodys antradienio „Kauno dienos“ numeryje, kuris bus net 32 puslapių. Čia atkeliaus ir iki šiol trečiadieniais leistas priedas „Namai“, kviečiantis neakivaizdžiai paviešėti žinomų ir paprastų žmonių šeimose ir namuose, teikiantis naudingų patarimų visais rūpimais klausimais – nuo tarpusavio santykių ir vaikų auklėjimo iki aplinkos puoselėjimo ir kulinarijos atradimų.
Be įprastų miesto, Lietuvos ir pasaulio naujienų antradieniais skaitytojų lauks naujovė – rubrika „Klausk specialisto“. Dažnai žmonėms kyla klausimų, į kuriuos atsakymų ieškoma visur: viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse. Kad nebūtų spekuliuojama melagingomis, pasenusiomis žiniomis, redakcija skaitytojams dar šiemet pasiūlys ir kitąmet tęs rubriką „Klausk specialisto“.
„Kaip apsispręsti priimant sprendimą palikti antrosios pakopos pensijų fondą, kad ilgai taupę nepatirtume didelio nuostolio? Ką daryti, jei gyvename šalia nuolatinio triukšmo židinio, kuris jau ima kenkti sveikatai, kaip sutramdyti nuolatinius triukšmadarius? Kaip grąžinti pardavėjui arba pakeisti į kitą gautą netinkamą dovaną, jei čekio neturi?“ – įvardija temų spektrą rubrikos „Klausk specialisto“ rengėja Violeta Vilkauskaitė-Liukaitienė. Didžiulę žurnalistikos patirtį turinti kolegė teigia: „Atsakydami į jums rūpimus klausimus pateiksime pačią naujausią ir patikimą informaciją.“
Investicija į sveikatą
Priedą „Sveikata“ buvo įprasta skaityti antradieniais. Nuo Naujųjų jis persikels į ketvirtadienio numerį, toliau išliks toks pat aktualus. Juk sveikata – didžiausias turtas, tai šiandien supranta vis daugiau žmonių. Atliepdama poreikį gauti kuo daugiau patikimos informacijos sveikatos klausimais „Kauno diena“ siūlo ne tik savaitinį priedą, bet ir keturis kartus per metus leidžiamą žurnalą „Sveikata“.
„O jūs ar rūpinatės savo sveikata taip, kaip turėtumėte? Taip, tai nelengva skubos ir rūpesčių kupinoje rutinoje. Tačiau tereikia žengti pirmą žingsnį – tapsime jūsų įkvėpimu ir patikimu palydovu. Žurnalas „Sveikata“ padės išlikti sveikiems, o susirgus – greičiau pasveikti. Tai gidas kelionėje į sveikesnius pasirinkimus ir geresnę savijautą. Tai išskirtinis turinys, kuriamas bendradarbiaujant su sveikatos ekspertais. Tai sėkmės istorijos, kuriomis dalijasi ligas įveikę žmonės. Neatidėliokite kelionės į laimingesnį gyvenimą!“ – ragina šio žurnalo redaktorė Aida Valinskienė.
Ne tik sveikata – brangus turtas, bet ir žurnalas apie ją – brangus leidinys. Iki šiol žurnalą „Sveikata“ nemokamai gaudavo visi „Kauno dienos“ ir „Klaipėdos“ prenumeratoriai. Nuo 2026-ųjų žurnalas tampa prenumeruojamas.
„Suprantame, kad šis pokytis gali sukelti įvairių jausmų – juk ilgą laiką žurnalas „Sveikata“ pasiekdavo nemokamai. Tačiau norėdami išlaikyti šį brangiai kainuojantį leidinį turime žengti kitą žingsnį – pereiti prie prenumeratos. Taip padidės ir leidinio sklaida – iki šiol jį gaudavo tik kauniečiai ir klaipėdiečiai, o dabar žurnalą „Sveikata“ bus galima skaityti visoje Lietuvoje, – pristato naujovę „Diena Media News“ Platinimo skyriaus vadovė Rima Jurgaitienė ir vardija: – Jau dabar žurnalą užsiprenumeravo skaitytojai Prienuose, Anykščiuose, Biržuose, Trakuose, Ariogaloje, Elektrėnuose, Šiauliuose, Rusnėje, Riešėje, Rokiškyje.“
Tiems, kurie nuspręs pratęsti kelionę su kas ketvirtį leidžiamu žurnalu, nuoširdžiai dėkojame už pasitikėjimą ir paramą: „Sveikata“ ir toliau bus patikimas gidas į sveikesnį rytojų.
Savaitgalio atgaiva
Penktadieniais – „Kauno dienos“ reveransas kultūrai ir kūrėjams. „Senas tradicijas turintis dienraščio priedas „Santaka“ – ne tik renginių kalendorius, bet ir patikimas bičiulis, padedantis kauniečiams atrasti sau artimą parodą, spektaklį ar knygą, – sako šio priedo redaktorė Violeta Juodelienė. – Kaunas kalba menu – mes padedame išgirsti. Kiekvieną penktadienį kalbiname kūrėjus, pasakojame jų istorijas, analizuojame jų kūrybą. Profesionaliai, aiškiai, be triukšmo – tik tikros istorijos ir gyvas dialogas tarp meno ir žmogaus. 2026-aisiais „Santaka“ bus tokia pat patikima ir profesionali, bet dar smalsesnė, atvira naujoms idėjoms. Juk menas – ne tik scena ar galerija, tai ir būdas geriau suprasti save, savo miestą, pažinti pasaulį ir žmones.“
Tikra puota mėgstantiems skaityti – šeštadieninis, pats storiausias, „Kauno dienos“ numeris, jau ne vienus metus leidžiamas 64 arba 72 puslapių, neretai – dar didesnės apimties. Be miesto, Lietuvos ir pasaulio naujienų, tądien skaitytojais lepinami skaitiniais prieduose „Kauno rajono diena“, „TV diena“, „Gera diena“, „Augintinio diena“, „Sportas“, „Ratai“.
Norime, kad kiekvienas jaustųsi matomas, girdimas ir gerbiamas. Tai mūsų, kaip miesto laikraščio, pareiga ir vertybė.
„Iš įprastų aštuonių puslapių „Gera diena“ yra išaugusi ir iki dvigubai didesnės apimties. Juk gerų žinių nebūna per daug, – šypsosi didžiausio laikraščio priedo „Gera diena“ redaktorė Dalia Juškienė. – Šiandien, kai naujienų srautai skandina rūpesčiuose, nerime, įtampoje, ypač svarbu turėti oazę, kuri primintų šviesiąją gyvenimo pusę. „Geros dienos“ herojai įrodo, kad savo darbais, kūryba ar tiesiog gerumu galima paversti gyvenimą šviesesniu. „Gera diena“ kviečia ieškoti savojo geros dienos recepto – gyvenimo džiaugsmo šaltinio. Juk gera diena neprasideda savaime – ją kuriame patys!“
Nuo gegužės pabaigos šeštadieninė „Kauno diena“ turi nuostabų inkliuzą – augintiniams skirtą priedą. „Aptariame visus: plunksnuotus, uodeguotus, žvynuotus, plikus... Juk mes savo augintiniams – visas pasaulis. O ar viską žinome apie juos? – klausia priedo redaktorė Monika Kazlauskaitė ir pristato tematiką: – Čia rasite išskirtinių, niekur negirdėtų istorijų, specialistų patarimų, pasakojimų apie mylimų augintinių ir jų šeimininkų pasiekimus.“
Dėmesys bendruomenėms
Kiekvienas miesto rajonas turi savo veidą – jį išlaikyti, puoselėti padeda bendruomenės. Dar viena „Kauno dienos“ turinio naujovė – atidesnis dėmesys šioms labai svarbioms miesto savivaldos struktūroms.
Bendruomenių istorijos atskleidžia, kaip gyvena miesto žmonės: kuo jie domisi, su kokiais iššūkiais susiduria, kokias iniciatyvas kuria. Tokie pasakojimai ne tik įkvepia kitus, bet ir padeda atrasti pozityvų miesto ritmą – tą, kurį dažnai užgožia politinės ar kriminalinės naujienos.
„Rašydamas apie aktyvias bendruomenes, laikraštis įkvepia kitus gyventojus būti iniciatyvesnius, pilietiškesnius. Tokie straipsniai kuria pasididžiavimą savo miestu ir įrodo, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie jo gerovės. Pastebėtos ir įvertintos bendruomenės labiau įsitraukia į miesto gyvenimą, – pastebi dienraščio „Kauno diena“ vyr. redaktorius A. Andriuškevičius ir žada, kad 2026-ieji bus gausesni bendruomenių naujienų. – Kaune gyvena įvairūs žmonės. Norime, kad kiekvienas jaustųsi matomas, girdimas ir gerbiamas. Tai mūsų, kaip miesto laikraščio, pareiga ir vertybė.“
Prasmingiausia dovana
Artėjant Kalėdoms vis dažniau susimąstome: ką padovanoti tiems, kuriuos mylime? Norisi ko nors, kas džiugintų ne akimirką, o visus metus. „Kauno dienos“ prenumerata – būtent tokia dovana! Padovanokite artimiesiems prasmingą kasdienybės ritualą – skaitymą – ir galimybę būti arčiau savo miesto, jo žmonių, įvykių. Dabar – tinkamiausias metas: prenumeratos akcijos metu laikraštį galite užsakyti pigiau. Šios dovanos nė nereiks supakuoti: pakaks šypsenos ir nuoširdaus patikinimo, kad su „Kauno diena“ kiekviena diena prasideda geriau!
