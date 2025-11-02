Kiekviena diena – su dienraščiu „Klaipėda“

„Skaitau viską“
Klaipėdiečiai jau 80 metų skaito „Klaipėdą“, tad norintieji pratęsti šią draugystę kviečiami pasinaudoti prenumeratos akcija, kuri vyks iki Kūčių.
Garbaus amžiaus klaipėdiečiams laikraščio „Klaipėdos“ skaitymas – tarsi kasdienis ritualas, be kurio jie neįsivaizduoja savo dienos.
Skaitytoja Angelė Bagonotienė pasidalijo, kad jai aktualios visos temos, tad, gavusi laikraštį, perskaito nuo pradžios iki pabaigos.
„Skaitau viską. Tiesiog įpratau. Sekmadieniais, pirmadieniais, kai nėra laikraščio, man tai didžiulis trūkumas gyvenime. Kadangi rytais jį gaunu ankstokai, visada visą ir skaitau, man viskas yra įdomu, ir jeigu jo negaučiau, diena man būtų tarsi be prasmės. Esu ilgametė skaitytoja. Prenumeruodavome dar tada, kai buvo „Tarybinė Klaipėda“, tai darome iki šiol. Prenumeratą man visada užsako sūnus su anūkėliu. Bet jeigu ir neužsakytų, pati tikrai užsisakyčiau. Tiesiog pripratau ir ryte bėgu pirmiausia pažiūrėti į pašto dėžutę“, – kalbėjo A. Bagonotienė.
Klaipėdietė teigė, kad nesinaudoja socialiniais tinklais ar apskritai internetu, tad visas naujienas sužino iš dienraščio „Klaipėda“.
„Kaip juokauju, pas mane – spaudos klubas. Nesinaudoju kompiuteriu, tad kai skaitant laikraštį paskambina vaikas ir klausia, ką veikiu, atsakau, kad esu savo „internete“. Kai ką nors sužinau, jiems papasakoju, kad tai iš mano „interneto“. Aš labai daug skaitau. Esu popierinis skaitytojas ir vadinu laikraštį savo internetu“, – šmaikštavo klaipėdietė.
Prenumeruoja 50 metų
„Klaipėdą“ jau penkis dešimtmečius prenumeruojanti Laima Baranauskaitė pasakojo, kad jai ypač patinka naujienos apie meną ir kultūrą.
„Jūsų laikraštis yra informatyvus, nes duoda daug tikros informacijos. Daugiausia mėgstu paskaityti bendro pobūdžio naujienas, labai domina kultūra, menas. Pasigendu atskiro skyrelio apie tai. O šiaip mane viskas tenkina. Prenumeruoju jau 50 metų. Kai atsikraustėme į Klaipėdą, dar tada mama prenumeruodavo. Kaip mama sakydavo – gimiau su laikraščiu. O dabar aš pati viena gyvenu ir visada jį užsisakau. Man tai – ritualas, pasiimi, paskaitai. Neturiu nei telefono, nei kompiuterio, tad visą informaciją gaunu iš laikraščio“, – akcentavo L. Baranauskaitė.
Klaipėdietė Inesa Pečiulienė „Klaipėdą“ užsako savo šeimos nariui, kuriam laikraštis yra tarsi kasdienis palydovas.
„Užsakau savo tėvukui. Jis yra mėgėjas, skaito viską nuo iki. Kryžiažodžius visus išsprendžia. O aš dažniausiai peržiūriu aktualiausias naujienas“, – sakė I. Pečiulienė.
Užsisakyti – ne vienas būdas
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Fiziniams asmenims visų metų „Klaipėdos“ prenumeratos kaina šiuo metu – 96 eurai. Prenumeratos kaina su žurnalu „Sveikata“ metams – 99 eurai, o norintiems užsisakyti tik šeštadienio numerį kaina tesiekia 45 eurus.
Juridiniams asmenims visų metų prenumeratos kaina – 105 eurai, o su žurnalu „Sveikata“ – 111 eurų.
Dienraštį galima užsiprenumeruoti ne tik visiems metams, bet ir pusmečiui, trims ar vienam mėnesiui.
Kitąmet dienraštis „Klaipėda“ bus leidžiamas keturis kartus per savaitę: antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais.
