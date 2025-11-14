„Klaipėda“ aktuali visiems

Palinkėjimas – gyvuoti
Klaipėdiečiai jau 80 metų skaito „Klaipėdą“, tad norintieji pratęsti šią draugystę kviečiami pasinaudoti ilgiau negu mėnesį galiosiančia prenumeratos akcija.
Uostamiesčio verslininkai džiaugiasi pasirinkę būtent šį laikraštį kaip patikimą ir objektyvų informacijos šaltinį apie miesto gyvenimą.
Bendrovės „Aldasta“ vadovas Algimantas Daugėla teigė, kad renkasi prenumeruoti „Klaipėdą“, nes joje apstu įvairiausių naujienų – nuo miesto, rajono, uosto iki sporto bei pasaulio.
„Jame yra informacija apie tai, kas vyksta mieste, pasaulyje. Ne viską gauni iš socialinių tinklų, o popierinis variantas yra popierinis. Daug kas jo atsisako, bet, manau, poreikis dar tikrai yra. Palinkėsiu, kad ir toliau skaitytų, kad šis laikraštis gyvuotų dar daugybę metų“, – sakė A. Daugėla.
Itin svarbu patikimumas
Verslininkė Renata Statkevičienė akcentavo, kad pradėti rytą su kavos puodeliu ir dienraščiu „Klaipėda“ yra tarsi malonus ritualas, kurio metu skaitytojai susipažįsta su svarbiausiomis miesto naujienomis ir prasmingai pradeda dieną.
„Man ryte laikraštis ir kava – gražiausias derinys. Į savo kavines užsakome „Klaipėdą“ todėl, kad šiame laikraštyje yra visos aktualios, naujos, šviežios žinios apie mūsų miestą, jos pateiktos labai koncentruotai ir aiškiai. Labai džiaugiamės, kad tai yra visiškai klaipėdiečiams skirtas leidinys, kurį peržvelgus galima sužinoti visas aktualijas – meno, verslo, būtent tos dienos problemines aktualijas. Labai džiugina ir profesionalus žurnalistų darbas, jų nešališkumas. Dėl to ir užsakinėjame „Klaipėdą“ daug metų“, – pažymėjo R. Statkevičienė.
Anot jos, patikimumas spaudoje šiais laikais yra ypač svarbu, kadangi socialinėje erdvėje esant aibei informacijos, sunku atsirinkti, kur rašoma tiesa.
„Dažniausiai to, ką matai internete, negali priimti už gryną pinigą, o laikraštyje – patikrinta informacija, kadangi dirba atsakinga komanda, vadovai. Tad mums labai aktualus informacijos patikimumas“, – kalbėjo R. Statkevičienė.
Pašnekovės teigimu, „Klaipėdą“ skaito ir verslininkai, ir garbaus amžiaus klaipėdiečiai, ir jaunesnio amžiaus žmonės.
Skaityti „Klaipėdos“ dienraštį reiškia ne tik sekti naujienas mieste, bet ir suprasti, kas svarbu mūsų bendruomenei.
„Palinkėčiau kūrybiškumo, gerų naujų skaitytojų ir kad išliktumėte daug metų, nes mes labai džiaugiamės turėdami šį, kvepiantį spauda, laikraštį savo rankose“, – linkėjo R. Statkevičienė.
Informacija, paremta faktais
Bendrovės „Stemma Management“ vadovas Nerijus Tilindis pažymėjo, kad labiau mėgsta popierinę, o ne elektroninę versiją, ir džiaugiasi, kad „Klaipėdoje“ naujienos atspindimos objektyviai.
„Linkiu, kad liktų popierinis variantas ir sulauktų šimto metų. Taip pat kad neišnyktumėte bei būtumėte tie, kurie turėtų skaitytojų, kuriems reikia paremtų faktais žinių, analitinės medžiagos, o ne gandų. Pas jus nėra vienos politinės krypties, bet daugiapolitinės krypties analitika, nėra panegirikų valdantiesiems ar kam nors kitam. Tad ir linkiu, kad būtumėte nepriklausomi žurnalistai bei kad šis laikraštis nedingtų“, – sakė N. Tilindis.
Keturis kartus per savaitę
Bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė teigė, kad laikraštis padeda žmonėms geriau pažinti savo miestą ir bendruomenę.
„Skaityti „Klaipėdos“ dienraštį reiškia ne tik sekti naujienas mieste, bet ir suprasti, kas svarbu mūsų bendruomenei. Prenumeruodami gaunate patikimą informaciją, kuri padeda priimti sprendimus, pažinti aplinką ir išsaugoti istorijas, kurios daro Klaipėdą gyvą“, – priminė L. Čekanavičė.
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – kreiptis į spaudos išnešiotojus, kurie kas rytą į namus pristato dienraštį.
Taip pat užsiprenumeruoti galima išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Fiziniams asmenims visų metų „Klaipėdos“ prenumeratos kaina šiuo metu – 96 eurai. Prenumeratos kaina su žurnalu „Sveikata“ metams – 99 eurai, o norintiems užsisakyti tik šeštadienio numerį kaina tesiekia 45 eurus.
Juridiniams asmenims visų metų prenumeratos kaina – 105 eurai, o su žurnalu „Sveikata“ – 111 eurų.
Dienraštį galima užsiprenumeruoti ne tik visiems metams, bet ir pusmečiui, trims ar vienam mėnesiui.
Kitąmet dienraštis „Klaipėda“ bus leidžiamas keturis kartus per savaitę: antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais.
