Įžiebta pagrindinė Kauno rajono Kalėdų eglė

2025-11-28 18:15 diena.lt inf.

Raudondvario dvare lapkričio 28 d. tradiciškai įžiebta pagrindinė Kauno rajono eglė.

„Šiųmetinė mūsų tema – „Sniego karalienė“, todėl pasirinkome baltos spalvos žaisliukus, girliandas“, – šypsojosi Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė.

Tvarumo temą puoselėjantis Raudondvario dvaras jau seniai atsisakė gyvos eglės, puošybai naudojo anksčiau įsigytus žaisliukus, žinoma, turimą kolekciją ir šiek tiek atnaujino.

Susirinkusius į eglutės įžiebimo ceremoniją nustebino baleto trupė. Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius Ramūnas Šimukauskas šiemet sukūrė Raudondvariui adaptuotą „Sniego karalienės“ pasakojimą.

Ant Menų inkubatoriaus pastato sienų buvo rodomos šviesos instaliacijos pasakos „Sniego karalienė“ tema.

Pagrindinės Kauno rajono eglutės įžiebimo ceremoniją vainikavo Katažinos ir grupės „Karaliai“ koncertai.

