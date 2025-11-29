Jonavoje įžiebta Kalėdų eglutė ir Kalėdinių eglučių miestelis

Ramybės skvere esantis Kalėdinių eglučių miestelis jonaviečius ir miesto svečius pasitiks septintus metus paeiliui.
„Jonavoje pradėjome didžiųjų metų švenčių laukimą – įžiebėme pagrindinę miesto Kalėdų eglę ir nuostabų, jonaviečių rankomis sukurtą Kalėdinių eglučių miestelį.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visada gera matyti šventiškai nusiteikusią, savo miestu besidžiaugiančią ir juo pasigrožėti susirinkusią bendruomenę“, – pasibaigus eglutės įžiebimo ceremonijai feisbuke rašė Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
Naujausi komentarai