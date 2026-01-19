Socialdemokratų lyderis nesibaimina frakcijos skilimo: mano atsakomybė – sutelkti vienodą matymą

„Yra 52 (Seimo narių – BNS) frakcija, ir aš tikiuosi, kad sutarimas bus. (...) mano atsakomybė yra sukalibruoti bendrą matymą ir ten, kur padaryti išvadas reikia, jas padaryti“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ kalbėjo M. Sinkevičius.
Esame demokratiška partija, nėra vieno lyderio, vieno vado, vienos nuomonės.
„Esame demokratiška partija, nėra vieno lyderio, vieno vado, vienos nuomonės. Tai yra, man atrodo, stebėtinai teisinga (...). Ir jeigu vyks diskusija, aš tą sveikinsiu, mano manymu, tik diskusijoje mes sugebėsime priimti teisingiausią sprendimą partijai ir Lietuvai“, – teigė politikas.
Pasak jo, dėl artėjančių partijos pirmininko rinkimų susidaro puiki proga iškilti naujam kandidatui, kurio žinutė būtų „jeigu jau aš, tai koalicija šita grius“.
„Manau, kad daug susitelktų palaikančių (...) ir tokio potencialo tikrai yra. Sprendžiant dėl šios koalicijos, jos konstravimo (...) visi skyriai, visa partija diskutavo atvirai. Ne koks nors elitas, ne 11, ne 52 frakcijos nariai, o visa partija apie tai diskutavo“, – sakė M. Sinkevičius.
Kiek anksčiau valdančiųjų socialdemokratų lyderis interviu BNS yra sakęs, kad partija pradės diskusijas dėl valdančiosios koalicijos ateities ir sprendimą dėl to priims pirmoje pavasario pusėje.
Tuomet politikas teigė, kad koalicijos ateities klausimu planuojama ir socialdemokratų skyrių apklausa.
BNS rašė, kad po 2024 metų Seimo rinkimų socdemai sudarė valdančiąją daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušra“, nors prieš rinkimus žadėjo koalicijoje su „aušriečiais“ nedirbti.
Pernai vasarą po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo koalicija performuota, dabar ji susideda iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
