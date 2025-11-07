Juozo Naujalio muzikos gimnazija pažymi jubiliejų

Ši ugdymo įstaiga ypatinga tuo, kad joje dvylika metų mokomasi bendrųjų dalykų ir groti pasirinktu muzikos instrumentu. Bendruomenė nedidelė, todėl vieni kitus pažįsta, vadina vardais ir draugauja. Kaip sako mokiniai, čia gera mokytis dėl šiltos atmosferos, daugybės individualių ir bendruomeninių veiklų.
Nuo 1945 m. gimnazijai vadovavo dvylika direktorių (pirmasis buvo Aleksas Motiekaitis, vėliau – Jurgis Karnavičius, Antanas Karosas, Aleksandras Bogdanas, Mykolas Zasčiurinskas, Birutė Minkevičienė, Vytautas Blūšius, Algirdas Dūda, Raimondas Šurka, Aveniras Ūsas, Rusnė Marija Voverienė).
Nuo 2012 m. gimnazijai vadovauja Raimundas Simanavičius. „Žinojau, kokią didelę atsakomybę ir pareigą prisiimu, bet jėgų suteikia noras išsaugoti ir rūpintis unikalia muzikos mokykla“, – sako jis. Iš tiesų, gimnaziją baigė daug asmenybių, kurios jau žinomos viso pasaulio koncertų salėse, o ir naujaliukai garsina gimnazijos vardą įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Logiška, kad muzikos gimnazija jubiliejų švenčia koncertu. Kauno valstybinėje filharmonijoje (KVF) vykęs koncertas-minėjimas pradėtas J. Naujalio pjese styginių kvartetui „Svajonė“, kurią atliko šaunus mokinių kvartetas: Smiltė Puidokė, Liepa Kučinskaitė, Matas Morkūnas, Povilas Garšanovas (mokytoja Karolina Beinarytė-Palekauskienė).
Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Įstaigų veiklos skyriaus vedėja Raimonda Mikalajūnienė ir vyr. specialistas Darius Cibulskis įteikė ministrės Ramintos Popovienės padėkos raštus gimnazijos pedagogams už įvairius nuopelnus ir veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Seimo narė, buvusi gimnazijos mokinė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė išsakė daug šiltų žodžių apie mokytojus, kurie padėjo jai eiti muzikos keliu, prisiminė mokyklą kaip labai šviesią jos gyvenime erdvę.
Bendruomenę nuoširdžiai pasveikino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) rektorė, taip pat buvusi gimnazijos mokinė doc. dr. Judita Žukienė, prasmingai palyginusi mokyklą su namais. Iš tiesų, mokykla prasideda nuo pastato, o jo vertę kuria žmonės. Ta šilta aplinka ir gražūs tarpusavio santykiai žmogui leidžia būti saugiam ir laimingam.
Gimnazijos darbuotojus nuoširdžiai sveikino Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos (VDU MA) profesorius, KVF vadovas Justinas Krėpšta. Muzikos atlikėjus ir tariančius sveikinimo žodį į sceną šiltai lydėjo buvusi gimnazijos mokinė Justė Jankauskaitė. Jos mintys ir gražūs palinkėjimai bendruomenei visam renginiui suteikė nepaprasto jaukumo.
Muziką koncerte klausytojams dovanojo buvę ir esami mokyklos auklėtiniai. Smiltė Petrošiūtė (violončelė, II gimnazijos klasė, mokytoja Asta Krištaponienė, koncertmeisterė Goda Stanionytė) ir pianistė Meda Siliūtė (mokytoja Birutė Kumpikienė) stebino savo technišku ir meniškai brandžiu muzikavimu. Abi merginos jau dabar yra pelniusios daugybės respublikinių ir tarptautinių konkursų apdovanojimus, ne kartą kaip solistės koncertavo su Kauno miesto simfoniniu orkestru. 2024 m. M. Siliūtė tapo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ stipendininke.
Mokytoja ekspertė B. Kumpikienė, kaip ją pavadino R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, – tikras gimnazijos deimantas. Ji išleido daugiau nei 30 absolventų, kurių dauguma tęsė mokslus ne tik LMTA, bet ir geriausiose Europos aukštosiose muzikos mokyklose Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Portugalijoje, dauguma mokinių yra pelnę prizines vietas tarptautiniuose konkursuose. Už nuopelnus ugdant jaunuosius menininkus pedagogei 2013 m. įteiktas Kauno savivaldybės apdovanojimas – „Santakos“ III laipsnio garbės ženklas.
S. Petrošiūtė 2024 m. tapo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ kandidate. Jos mokytoja A. Krištaponienė tęsia ilgamečio gimnazijos violončelės pedagogo Vilniaus Konstantino Petrausko tradiciją, ugdydama talentingų būsimųjų atlikėjų kartą.
Du talentingi skirtingų kartų atlikėjai – klarnetininkas Vytautas Giedraitis (54-oji absolventų laida, mokytojas Vitalius Žemaitis) ir pianistas Arminas Suchovas (68-oji absolventų laida, mokytoja B. Kumpikienė) susitiko, kad atliktų vieną muzikos kūrinį. Atlikdami Béla Kóvacso „Sholem-alekhem, rov Feidman!“ klarnetui ir fortepijonui jie dovanojo reto subtilumo interpretaciją. A. Suchovas – perspektyvus pianistas, koncertmeisteris, V. Giedraitis – daugybės konkursų laureatas, koncertuojantis kaip solistas su įvairiais Lietuvos muzikos kolektyvais, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantas. Šiandien gimnazija didžiuojasi ne tik juo, bet ir kitais puikiais klarneto mokytojo V. Žemaičio mokiniais, garsinančiais ne tik gimnaziją, bet ir Lietuvą: Žilvinu Brazausku, Stasiu, Antanu ir Roku Makštučiais, Mantu Šukevičiumi, Amelija Lapinskaite.
Koncerto kulminacija tapo gimnazijos simfoninio orkestro, vadovaujamo Jono Janulevičiaus, pasirodymas. Itin efektingai ir su didžiule jaunatviška energija nuskambėjo Eduardo Balsio „Habanera“ ir Arturo Marquezo „Danzón Nr. 2“. Orkestrui šįkart talkino ir gimnazijos mokytojai Martynas Vytas, Dainius Kanys, Andrius Dirmauskas ir Vaidas Andriuškevičius. Du iš jų – gimnazijos alumnai: Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas V. Andriuškevičius ir KVMT vyriausiasis dirigentas, VDU MA profesorius J. Janulevičius.
Šventinį koncertą vainikavo J. Naujalio „Jaunimo giesmė“, atliekama gimnazijos mišraus choro „Cantica“ (vadovas Rolandas Daugėla, chormeisteris Gustas Kuskevičius) ir gimnazijos simfoninio orkestro (vadovas ir dirigentas J. Janulevičius).
Šventinis šurmulys netilo, svečiai dalijosi įspūdžiais, prisimindami gražias gimnazijos laikų akimirkas, nes čia dar tebedirba dalis pedagogų, išleidusių į muzikinę kelionę daugumą žvaigždžių. Tegul plaukia prisiminimai kaip jūra, o muzika tegul randa vietą kiekvieno atėjusio pasiklausyti širdyje.
Naujausi komentarai