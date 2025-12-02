Kalėdos į namus: kur Kaune miškininkai dalys eglės šakas?

Skelbiama, kad gruodžio 19 d. nuo 12 val. vyks jau tradicija tapusi VMU akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Visoje šalyje numatytos 59 vietos, kur bus nemokamai dalijamos eglių šakos. Kaune bus tik viena vieta – prie Kauno rajono savivaldybės pastato (Savanorių pr. 371).
Aplink Kauną gyvenantys žmonės eglišakes kviečiami atsiimti Jonavoje (Sąjūdžio aikštė), Kaišiadoryse (Teofilijaus Matulionio aikštė), Prienuose (Laisvės aikštė). Daugiau informacijos apie eglių šakų dalijimo vietas galima rasti VMU internetinėje svetainėje.
VMU nurodo, kad visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo. Eglės ar pušies šaka namuose suteikia ypatingumo ir įkvepia tvariai pasitikti gražiausias metų šventes.
„Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ jau 19 metų simboliškai pradeda žiemos švenčių laiką. Tai priminimas sustoti, pabūti su artimaisiais ir į savo namus įsileisti miško dvasią. Miškininkai kasmet su atsakomybės jausmu paruošia eglės ir pušies šakas – mažus, bet labai prasmingus švenčių simbolius. Kviečiu visus atvykti į akcijos vietas ir parsinešti šią miško dovaną į savo namus“, – kalbėjo VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Ši tradicija prasidėjo Šiaulių krašte prieš beveik du dešimtmečius ir ilgainiui tapo visos Lietuvos iniciatyva. Akcija skatina ne tik dalintis šventine nuotaika, bet ir primena – nekirskime jaunų eglučių, nelaužykime šakų miškuose. Tai paprastas būdas prisidėti prie gamtos išsaugojimo.
Šiemet akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ bus ypatinga – prie miškininkų prisijungia Lietuvos skautija. Atvykę pasiimti eglės ar pušies šakelės, gyventojai galės parsinešti ir Betliejaus Taikos ugnį – taikos, vilties ir bendrystės simbolį. Skautai šią ugnį iš Austrijos parsiveža kiekvienais metais ir paskleidžia po Lietuvos miestus, parapijas, mokyklas, ligonines, bendruomenes.
Rekomenduojama atsinešti maišelį ar virvelę patogiam šakų parsinešimui bei žvakutę ugnelei prisidegti.
Tad pasižymėkite kalendoriuose gruodžio 19 d. ir parsineškite Kalėdas į savo namus!
