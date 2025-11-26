Kapinės – privati valda?

Nustebino spyna
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi moteris ir pasakojo, kad Jonučių kapinėse ruošėsi sutvarkyti artimųjų kapus. Tam, kad būtų lengviau, ji norėjo atvažiuoti arčiau kapavietės. Anksčiau ji tai laisvai galėjo padaryti, tačiau šį kartą susidūrė su kliūtimis.
Pirmiausia pasitiko užrakinti vartai, vėliau priėjo ir nepažįstamas vyras, pradėjęs aiškinti, kokia tvarka minėtose kapinėse galioja.
„Atvykus aptvarkyti kapavietę, manę pasitiko uždari vartai, įvažiavimas buvo užkabintas dviračio spyna, kurią pakėlus, atvėriau vartus ir įvažiavau į aikštelę. Netrukus prisistatė vyriškis, kuris teigė, kad tai yra privati valda ir elgtis taip, kaip aš pasielgiau, nederėtų, esą ne jis taip nusprendė.
Seniūnijoje paklausus, išgirdau, kad ne jie taip sugalvojo. Ar tai savivaliavimas? Ar žmonėms, kurie atvyksta aplankyti artimųjų, turėtų kelti tokius nepatogumus? Ar valstybinius kelius gali savintis privatūs asmenys, kurie tiesiog taip sugalvojo?“, – pasipiktinimo neslėpė skaitytoja.
Galiojanti tvarka
Kauno rajono savivaldybės atstovai dienraščiui aiškino, kokia tvarka galioja lankant kapines. Pagal taisykles į kapines įvažiuoti galima tik turint leidimą.
„Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, kapinių teritorijoje draudžiama važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be seniūno ar jo įgalioto asmens leidimo.
Siekdami išvengti savavališko įvažiavimo ir užtikrinti tvarką kapinėse, įvažiavimo vartai yra rakinami. Gyventojai, kuriems būtina įvažiuoti į kapinių teritoriją, gali susisiekti su kapinių sargu – jo kontaktai pateikiami informaciniame stende prie pagrindinio kapinių įėjimo šalia taisyklių“, – aiškino Kauno rajono specialistai.
Vieta aikštelėje
Jie aiškino, kad gyventojai, kuriems reikia įvažiuoti į kapines, turi iš anksto susiderinti su kapinių sargu, kad šis galėtų atrakinti vartus. Visus kitus lankytojus kviečia automobilius palikti aikštelėje, įrengtoje ties kapinėmis, o ne važiuoti savavališkai į pačią kapinių teritoriją.
„Norime atkreipti dėmesį, kad stovėjimo aikštelė prie kapinių nėra aptverta ir nerakinama, todėl automobilį galima pasistatyti bet kuriuo metu. Taip pat nerakinami ir pėstiesiems skirti varteliai, todėl patekimas į kapinių teritoriją nėra ribojamas“, – nurodyta dienraščiui atsiųstame komentare.
