Nemokamos kompostavimo dėžės Kauno miesto individualių valdų gyventojams

Kauno miesto savivaldybė, įgyvendindama ES direktyvų reikalavimus ir skatindama tvarumą, nuo gruodžio 1 d. individualių valdų savininkams neatlygintinai suteikia kompostavimo dėžes. Kompostines gyventojams dalina UAB „Kauno švara“. Kiekvienai valdai skiriama viena (840 litrų) kompostinė, pritaikyta ilgalaikiam naudojimui.
„Kaunas skiria didelį dėmesį atliekų rūšiavimui. Per pastaruosius metus visame mieste įrengta daugiau nei 2 tūkstančiai konteinerių maisto ir virtuvės atliekų surinkimui daugiabučių kiemuose. Maisto atliekos nesudaro didelių kiekių, tačiau išmetamos kartu su kitomis jas stipriai užteršia, pablogina rūšiuojamo popieriaus, plastiko ir kitų atliekų kokybę. Nemokamos kompostavimo dėžės individualių valdų gyventojams – dar vienas žingsnis tvaresnės aplinkos link“, – teigė Kauno savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
Tam pritaria ir UAB „Kauno švara“ Miesto valymo ir atliekų valdymo direktorius Paulius Kapitanovas, pridėdamas, kad ši iniciatyva skatins mažinti atliekų kiekius ir prisidėti prie švaresnės miesto aplinkos kūrimo.
„Kompostavimas padeda ne tik rūšiuoti biologiškai skaidžias atliekas, bet ir suteikia papildomos naudos – sukuriamas natūralus kompostas, tinkantis augalams tręšti“ – sakė P. Kapitanovas.
Svarbu!
Kiekvienas individualios valdos savininkas Kauno mieste, be išimties, privalo užpildyti užklausą dėl kompostavimo, kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ savitarnos svetainėje: manosavitarna.kaunas.lt/.
Detali informacija suteikiama kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas“, tel.nr. +370 800 20000 (esant kvietimo signalui pasirinkti 2 – kompostavimas) taip pat smulkiai suteiktą informaciją galite rasti UAB „Kauno švara“ interneto svetainėje www.svara.lt.
„Kviečiame kauniečius aktyviai registruotis ir atsiimti nemokamas kompostines. Tai naudinga dvigubai – gamtai ir pačiam gyventojui. Atliekos grįžta į gamtos ciklą, kieme užaugę augalai gauna natūralių maisto medžiagų“, – tikino „Kauno švaros“ ekologė Aida Stiklienė.
