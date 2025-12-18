Patvirtinus naujas regionines atliekų tvarkymo kainas, vietinė rinkliava keisis ir Klaipėdos rajone

Šiandien, gruodžio 18 d., Tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl šio mokesčio pokyčių: daliai gyventojų jis nesikeis, daliai mažės, o besinaudojantiems žaliaisiais konteineriais patvirtinta nauja kaina. Taip pat visame rajone mišrios komunalinės atliekos bus išvežamos kartą per dvi savaites. Pokyčiai įsigalios jau nuo sausio 1 dienos.
Kokie pokyčiai numatomi?
Visame rajone mišrios komunalinės atliekos bus išvežamos kartą per dvi savaites. Taigi, mieste išvežimų skaičius mažėja nuo keturių iki dviejų, todėl rinkliavos mokėtojams, neturintiems žaliųjų atliekų konteinerių, kaina mažėja, o gyvenantiems daugiabučiuose mieste išvežimo dažnis nesikeičia. Kaime išvežimų skaičius visur suvienodinamas iki dviejų, nebelieka vežimo kartą per mėnesį.
Taip pat patvirtintas atskiras žaliųjų atliekų išvežimo mokestis, siekiantis 20,40 Eur per metus. Tai reiškia, kad rinkliava visiems gyventojams per metus sieks 78,12 eurų, o turintiems žaliųjų atliekų konteinerį – 98,52 eurus. Žaliosios atliekos bus išvežamos dešimt kartų per metus, o balandžio ir lapkričio mėnesiais, kai atliekų daugiausia – po du kartus.
Gyventojai žaliųjų atliekų išvežimo gali atsisakyti ir kompostuoti arba žaliąsias atliekas pristatyti nemokamai į Vėžaičių didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę. Gyventojai, norintys atsisakyti žaliųjų atliekų išvežimo, gali grąžinti žaliųjų atliekų konteinerį į bet kurią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Tuomet 20,40 eurų metinio mokesčio mokėti nereikės.
Kaip keisis rinkliavos dydis?
Daugiabučių namų gyventojams, gyvenantiems tiek mieste, tiek kaime, kainos yra suvienodinamos ir rinkliava sieks 78,12 Eur per metus.
Kainos suvienodinamos, nes daugiabučių gyventojai, nesvarbu, kur jie gyvena – mieste ar kaime, turi tas pačias sąlygas naudotis kolektyviniais mišriųjų komunalinių atliekų konteineriais.
Individualių namų, esančių tiek mieste, tiek kaime, gyventojams rinkliava taip pat suvienodinama ir sieks 78,12 Eur per metus, jei jie nesinaudoja žaliaisiais konteineriais. Tad individualiems namams mieste metinis rinkliavos dydis sumažės 11,04 Eur, nes retės atliekų išvežimas. Individualiems namams kaime rinkliavos dydis pakils 17,52 Eur per metus, tačiau ir atliekos bus vežamos du kartus dažniau.
Vietinės rinkliavos dydžio pokyčio detalizacija
Kainų pokytis daugiabučių namų gyventojams, besinaudojantiems kolektyviniais mišriųjų komunalinių atliekų konteineriais:
- daugiabučių namų gyventojams miestuose, t. y. Gargžduose ir Priekulėje, kainos nesikeis. Rinkliava ir toliau sieks 6,51 Eur per mėnesį.
- daugiabučių namų gyventojams kaime kaina kils 1,35 Eur per mėnesį – nuo 5,16 Eur iki 6,51 Eur.
Kainų pokytis individualių namų gyventojams, nesinaudojantiems žaliaisiais konteineriais:
- jei namas yra kaime ir gyventojai buvo pasirinkę atliekų išvežimą kartą per dvi savaites, kaina kis nežymiai – ji kils 0,16 Eur, t. y. nuo 6,35 Eur iki 6,51 Eur per mėnesį.
- jei namas yra kaime ir gyventojai buvo pasirinkę atliekų išvežimą kartą per mėnesį, kaina kils 1,46 Eur, t. y. nuo 5,05 Eur iki 6,51 Eur per mėnesį. Tačiau atliekų konteineriai bus išvežami du kartus dažniau;
- jei namas yra mieste, kaina mažės 1,11 Eur. Iki šiol ji siekė 7,62 Eur per mėnesį, o nuo sausio 1 d. gyventojai mokės 6,51 Eur per mėn.
Kainų pokytis individualių namų gyventojams, kurie naudojasi žaliaisiais konteineriais:
- jei namas yra mieste ir gyventojai buvo pasirinkę atliekų išvežimą kartą per dvi savaites, kaina pakils nežymiai – 0,60 Eur per mėnesį. Iki šiol gyventojai mokėjo 7,62 Eur per mėnesį, o nuo 2026 m. mokestis sieks 8,21 Eur per mėn.
- jei namas yra kaime ir gyventojai buvo pasirinkę atliekų išvežimą kartą per mėnesį, kaina kils 3,16 Eur per mėnesį, t. y. nuo 5,05 Eur iki 8,21 Eur per mėnesį. Atkreipiamas dėmesys, kad atliekos bus išvežamos du kartus dažniau;
- jei namas yra kaime ir gyventojai buvo pasirinkę atliekų išvežimą kartą per dvi savaites, kaina kils 1,87 Eur per mėnesį, t. y. nuo 6,35 Eur iki 8,21 Eur.
Atkreipiamas dėmesys, kad visoje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje tik trečdaliui individualių gyvenamųjų namų yra teikiama žaliųjų atliekų surinkimo individualiais konteineriais paslauga ir su esama apmokėjimo sistema šios paslaugos sąnaudas solidariai padengia visi vietinės rinkliavos mokėtojai. Todėl naujoji apmokėjimo sistema, tikimasi, bus teisingesnė. Išvežimo dažnis bus vienodas, kaip ir įmokos, o kainos labiausiai augs tiems, kurių išvežimas iki šiol reikalavo daugiausiai sąnaudų.
