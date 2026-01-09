 30-oji Ievos Simonaitytės premija – kapelai „Bengeliai“

2026-01-09 10:24
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Šiemet bus įteikta jubiliejinė XXX rašytojos I. Simonaitytės  premija. Jos laureatai – Priekulės meno ir kultūros centro kapela „Bengeliai“.

Kapelos „Bengeliai" archyvo nuotr.

Ievos Simonaitytės premijos skyrimo komisijos nutarimu XXX rašytojos premija Priekulės meno ir kultūros centro kapelai „Bengeliai“, kuriai vadovauja Jolanta Petraitienė, paskirta už nuoseklų ir ilgametį Mažosios Lietuvos kultūrinio tapatumo ir tradicijų garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, aktyvią koncertinę veiklą bei reikšmingą indėlį į krašto žinomumo stiprinimą ir gyvosios tradicijos tęstinumą.

Premija, kurią finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė, bus įteikta sausio 23 d., 18 val., Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajonas
premija
Ievos Simonaitytės premija
Bengeliai
kapela

