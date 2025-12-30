Bronius Markauskas: 2025-ųjų pasiekimai įkvepia siekti dar daugiau ateinančiais metais

Didžiausi projektai – per rekordiškai trumpą laiką
Rugsėjo mėnesį duris atvėrė du nepaprastai svarbūs objektai – Sendvario „Saulės“ mokykla bei Daugiafunkcis sporto centras Gargžduose.
Vos per 15 mėnesių nuo simbolinės kapsulės įkasimo pastatyta 8 tūkst. kv. m Sendvario „Saulės“ mokykla su laisvalaikio ir sporto erdvėmis visai bendruomenei – išskirtinis sėkmingo viešos ir privačios partnerystės būdu įgyvendinto projekto pavyzdys. Modernioje, jaukioje ir visiškai naujoje mokykloje sukurta kone 800 vietų vaikams – 550 mokiniams ir 230 darželinukams. Čia taip pat veikia ir biblioteka, skirta ne tik mokyklai, bet ir visai seniūnijos bendruomenei.
Daugiafunkcis sporto centras Gargžduose – dar vienas projektas, kurio įgyvendinimą lydėjo sėkmė. Per pustrečių metų pastatyti du pastatai, kuriuose įrengtas modernus baseinas su reguliuojamo aukščio dugnu, SPA zona, treniruoklių salėmis, LKL standartus atitinkančia sporto arena, kurioje jau vyksta įvairios sporto varžybos, koncertai, renginiai, sutvarkytas ir sklypas, viešosios erdvės. Rajonui išties buvo reikalinga tokia erdvė, kurioje galima sportuoti, ilsėtis, treniruotis ir stebėti aukščiausio lygio varžybas.
Šie du objektai jau sulaukė ir daugybės delegacijų iš visos Lietuvos, kurios nori ne tik jais pasigrožėti, nes pastatai tikrai įspūdingi, bet ir pasisemti patirties iš mūsų savivaldybės, kaip sėkmingai organizuoti ir planuoti darbus, bendrauti su rangovais.
Švietimo infrastruktūros plėtra: pradėti reikšmingi pokyčiai
Klaipėdos rajonas yra procentiškai sparčiausiai auganti savivaldybė visoje Lietuvoje. Tai ne tik džiugina, nes surenkame daugiau lėšų į biudžetą, bet ir kelia iššūkių. Vienas didesnių – švietimo įstaigų plėtra. Tačiau manau, kad su šiuo iššūkiu tvarkytis mums visai sekasi. Nemažai darbų padaryta, dar daugiau jau suplanuota.
Pastatę Sendvario „Saulės“ mokyklą mes nesustojome. Šalia jos jau projektuojamas dar vienas pastatas. Planuojama, kad ten galės mokytis dar 300 vaikų, o pati „Saulės“ mokykla 2027-aisiais taps gimnazija. Taip pat šiuo metu vyksta ir dar vieno sklypo pirkimo procedūros naujai mokyklai Sendvario seniūnijoje. Na, o Mazūriškiuose jau kyla lopšelio-darželio, kuriame bus ugdoma 150 vaikų, sienos ir tikimės, kad jau ateinantį rugsėjį čia klegės mažieji.
Jau vyksta ir priestato prie Ketvergių pagrindinės mokyklos statybos. Čia iškilsiančiame dviejų aukštų pastate bus sukurta 40 naujų vietų darželio grupėse ir 90 vietų mokyklinėse klasėse.
Naujas darželis iškils ir Dercekliuose. Jau pasirašyta sutartis dėl sklypo sutvarkymo ir paruošimo statybai, įrengiant privažiavimus, automobilių stovėjimo vietas, pėsčiųjų takus. Pavasarį, kai leis oro sąlygos, prasidės ir modulių statybos – sutartis jau pasirašyta. Pastačius darželį, čia bus ugdomi 75 vaikai.
Kultūrai – nauji namai
Vienas man asmeniškai mieliausių ir svarbiausių įgyvendintų darbų – Gargždų kultūros centro modernizacija. Anksčiau sėdėdami salėje jausdavome, kaip pučia skersvėjis, o dabar galime didžiuotis jaukiomis ir gražiomis erdvėmis, kokybiška ir itin modernia renginių sale, naujomis erdvėmis repeticijoms, konferencijoms.
Pokyčių laukia ir Veiviržėnų kultūros centras. Šiuo metu čia jau vyksta darbai, nugriauta dalis pastato. Na, o sutvarkius šį kultūros židinį, gyventojai, atlikėjai, meno kolektyvai galės džiaugtis šiltomis ir moderniomis erdvėmis kultūrai. Kartu su kultūros centru bus sutvarkyta ir centrinė miestelio aikštė.
Judrėnuose, Stepono Dariaus memorialinio parko teritorijoje, jau statomas kultūros paskirties pastatas „Arklidė–vežiminė“, įprasminantis istorinius aviacijos laikus ir kuriamas kaip išskirtinis lankytojų traukos centras. Rengiamas ir Gargždų krašto muziejaus rekonstrukcijos projektas.
Dar vienas šviesus ir kultūrai reikšmingas įvykis – naujo J. Lankučio viešosios bibliotekos filialo atidarymas Sendvario „Saulės“ mokykloje.
Taip pat visame rajone atnaujinamos ir tvarkomos sporto bei vaikų žaidimų aikštelės. Atsiranda ir naujų viešųjų erdvių – sutvarkytas takas aplink Slengių karjerus, čia įrengtas apšvietimas, sporto ir laisvalaikio erdvės. Taip pat visiškai rekonstruotas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos stadionas, kuriame ne tik sporto įrenginiai, bėgimo takai, bet ir jaukios poilsio zonos.
Auga viešųjų paslaugų prieinamumas
Šiemet pradėtas naujas projektas, kuris ypač palengvino viešųjų paslaugų prieinamumą. „Klaipėdos rajonas veža“ – jau gyventojų pamilta visiškai nemokama pavėžėjimo paslauga, kai iš anksto užsiregistravę gyventojai yra nuvežami į socialines, gydymo bei įvairias kitas valstybines įstaigas.
Visiškai naujos, gyventojų poreikiams pritaikytos patalpos pasitinka Klaipėdos rajono sveikatos centro lankytojus. Atnaujintos, šiuolaikiškai įrengtos erdvės yra ne tik funkcionalios, bet ir aiškios, patogios tiek pacientams, tiek čia dirbantiems specialistams. Taip pat suremontuotos Kretingalės ir Plikių ambulatorijos bei Girkalių medicinos punktas. Ruošiamasi ir Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro remontui, taip pat Vėžaičių ambulatorijos patalpų atnaujinimui. Viską darome su aiškia mintimi – patogumas ir prieinamumas mūsų žmonėms.
Šiuos metus užbaigsime ir paskelbdami Sendvario viešųjų paslaugų centro architektūrinį konkursą. Čia įsikurtų ir paslaugas teiktų pirminės sveikatos priežiūros centras, Sendvario socialinių paslaugų centras, kuriame veiktų ir vaikų dienos centras, socialinės dirbtuvės, socialinės priežiūros dienos centras, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro ir J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniai bei Sendvario seniūnija. Viešųjų paslaugų centre planuojamos ir patalpos, skirtos Sendvario seniūnijoje veikiančioms bendruomenėms.
Taip pat ruošiamės ir naujų V. Gaigalaičio globos namų statybai. Šiuo metu rengiama sklypo dokumentacija, o pavasarį jau planuojame pirkti ir projektavimo darbus.
Tvarkant infrastruktūrą – dėmesys gyvybiškai svarbioms eismo arterijoms
Šiemet, ko gero, didžiausias dėmesys kelių infrastruktūrai buvo nukreiptas į Sendvario seniūniją. Ne tik todėl, kad gyventojų skaičius ten jau artėja prie 22 tūkstančių ir infrastruktūra tiesiog nebeatlaiko, bet ir dėl naujai statomų ugdymo įstaigų, prie kurių turime užtikrinti saugų patekimą.
Tad Sendvario seniūnijoje išasfaltuotos Aguonų, Smilgų, Stonės, Vėtrungių gatvės, darbai jau vyksta Juodžemių gatvėje prie naujai statomo darželio, pavasarį prasidės Agilos gatvės tvarkymo darbai ties naująja mokykla. Jau baigiamos projektuoti Jurgaičių ir Šilelių gatvės.
Ko gero, viena labiausiai nudžiuginusių naujienų šiemet – pagaliau „Via Lietuvos“ pasirašyta sutartis dėl Ežero, Rasytės ir Šimkų gatvių – beveik 7 km – rekonstrukcijos, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą, eismo saugumo priemones. Darbai prasidės pavasarį ir bus baigti iki tų pačių metų rudens.
Keliai tvarkomi visame rajone. Šiemet išasfaltuota Vaškių gatvė Mickuose, Kulių gatvė Doviluose, Statybininkų gatvės atkarpa Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, darbai vyksta ir Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio ir Žibučių gatvių kvartale Gargžduose bei kitur.
Dėmesys skiriamas ne tik keliams. Jau baigiama apšvietimo plėtra visose seniūnijose – apšviesta per 70 km gatvių. Netrukus bus baigti Jokšų tilto statybos darbai, statomas ir naujas šliuzas Drevernoje.
Tam, kad infrastruktūros plėtra nevyktų chaotiškai – atsakingai planuojame. Patvirtinti trys specialieji planai – lietaus nuotekų, atsinaujinančių energetikos išteklių, Sendvario seniūnijos infrastruktūros. Taip pat rengiama priemiesčių urbanistinė studija. Vykdome Gargždų turgaus bei Savivaldybės ir Rinkos aikščių architektūrinius konkursus.
Ir tai tik nedidelė dalis darbų, prie kurių kasdien dirba savivaldybės komanda. Daugybės jų net nepaminėjau – tai ir „Tavo idėjos“ projektai, gyventojo kortelės pasiekimai, įvairios programos, skatinančios medikus, policijos pareigūnus, mokytojus, sportininkus ir pan. Tad mes kasdien dirbame tam, kad gyvenimas Klaipėdos rajone būtų patogus, saugus ir visi galėtume drąsiai sakyti, kad čia – geriausia vieta gyventi.
Artėjančių Naujųjų metų proga linkiu visiems rasti kuo pasidžiaugti ir turėti ko laukti. Būkite sveiki ir laimingi artimųjų apsuptyje. Gerų mums visiems 2026-ųjų!
