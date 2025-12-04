Gargžduose paminėta Tarptautinė žmonių su negalia diena

Renginys pradėtas organizacijų muge – gyventojai galėjo ne tik susipažinti su pagalbą teikiančiomis įstaigomis, bet ir „pasimatuoti“ negalią. Specialiai įrengtos patirtys leido pajusti, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, gyvenantys su matomomis ar nematomomis negaliomis. Tai vienas jautriausių būdų suprasti, kaip svarbu kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus ir priimtas.
Po oficialaus atidarymo dalyvius pasveikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas ir vicemeras Vytautas Butkus.
Konferencijoje skambėjo įvairūs pranešimai. Muzikos terapeutas Linas Švirinas priminė, kokią galią emocinei sveikatai ir socialinei integracijai turi muzika. Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja Iveta Gailienė pristatė šiandienos socialinių paslaugų kryptis ir ateities planus, akcentuodama stiprybes, kurias rajonas jau turi, ir sritis, kuriose dar laukia augimo.
Daug dėmesio sulaukė ir pasakojimas apie šunis asistentus – Deimantė Pranckevičė, šunų asistentų centro vadovė ir trenerė pristatė, kaip keturkojai keičia žmonių su negalia kasdienį gyvenimą, suteikdami ne tik pagalbą, bet ir emocinį saugumą.
Antroje renginio dalyje kalbėta apie žmonių su negalia teises ir galimybes – apie tai pasakojo Lietuvos negalios organizacijų forumo advokacijos ir komunikacijos projektų vadovė Simona Aginskaitė.
Konferenciją užbaigė diskusija, kurioje politikos formuotojai, organizacijų atstovai ir žmonės su negalia dalijosi įžvalgomis, kaip dar stiprinti pagalbos sistemą ir kaip labiau palaikyti ne tik žmones su negalia, bet ir jų artimuosius.
Naujausi komentarai