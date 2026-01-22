Kariai treniravosi veikti įlūžus į vandenį

„Įrengti kliūtis žiemos metu yra iššūkis, bet tokios pratybos leidžia būti pasirengus vykdyti užduotis visada. Baigiamoji pratybų dalis skirta elgesiui įlūžus ledui – tai psichofizinis rengimas ir asmeninių emocijų valdymas, kad kariai žinotų, kaip tikslingai įveikti šiuos dalykus ir išsigelbėti“, – pranešime cituojamas J. Vitkaus inžinerijos bataliono I-os inžinerijos kuopos vadas Mantautas Šutas.
Vyr. srž. sp. T. Kavaliausko/Lietuvos kariuomenės vaizdo įrašas.
Kariuomenė pažymi, kad vykdant inžinerinę žvalgybą, įrengiant laikinas perkėlas ar inžinerines kliūtis kariams tenka įveikti ir užšalusius vandens telkinius.
Anot jos, tikimybė įlūžti, net jei lipama ant pakankamai tvirto ledo, dėl nepastebimų aplinkos veiksnių visada išlieka, o pagrindinis pratybų tikslas buvo išmokyti karius suvaldyti stresą.
Tam, kad sąlygos būtų kuo realesnės, kariai į eketę turėjo šokti su uniforma, imitaciniu ginklu ir kuprine ant pečių.
Kariuomenė teigia, jog treniruodamiesi kariai turėjo įšokti į eketę, nusiraminti ir suvaldyti kvėpavimą, išmesti iš vandens ginklą, nusiimti bei ant ledo iškelti kuprinę, atsakyti į instruktorių užduodamus klausimus ir tik po to užšliaužti ant ledo krašto ir išlipti iš eketės.
Bataliono veiksmų įlūžus ledui pratybos yra sudėtinė pratybų „Arši angis“ dalis.
