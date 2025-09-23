Kariuomenė galės greičiau ir paprasčiau numušti grėsmę keliančius dronus

Aviacijos bei Karinės jėgos naudojimo statuto pakeitimams pritarė visi salėje buvę parlamentarai.
Priimtas pataisas parlamentaras svarstė ypatingos skubos tvarka, pagal Seimo statutą tai galima daryti, kai reikia „nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus“.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, jog iki šiol galioję teisės aktai bei procedūros ir tvarkos nebuvo pritaikytos laikmečio grėsmėms ir kintančiam jų paveikslui atliepti.
„Šiuo Karinės jėgos naudojimo statuto pakeitimu mes sukuriame naują karinės jėgos naudojimo pagrindą, kad galima būtų ją operatyviai panaudoti prieš bepiločius orlaivius ribojamoje zonoje, jeigu jų skrydžiai įvykdomi nesilaikant kariuomenės vado nustatytos tvarkos“, – kalbėjo ji.
Pakeitimais krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu karinė jėga galės būti panaudota prieš bepiločius orlaivius draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant bepiločių orlaivių skrydžiams nustatytų sąlygų, apribojimų ar tvarkos.
Pagal iki šiol galiojusį reguliavimą kariai galėjo panaudoti jėgą tik prieš orlaivius, kurie buvo naudojami kaip ginklai draudžiamose zonose.
Pakeitimus rengusios Krašto apsaugos ministerijos teigimu, kariuomenė galės lanksčiau ir efektyviau reaguoti į bepiločiais orlaiviais atliekamus oro erdvės pažeidimus ir esant poreikiui panaudoti karinę jėgą jų keliamoms grėsmės neutralizuoti.
Ji pažymi, kad net ir nustačius siūlomą karinės jėgos panaudojimo prieš bepiločius orlaivius pagrindą, karinė jėga ne visais atvejais būtų taikoma. Ji būtų naudojama „tik esant absoliučiai karinei būtinybei tai daryti, imantis visų įmanomų atsargumo priemonių, siekiant išvengti sunkių padarinių asmenims ar turtui“.
Tuo metu Aviacijos įstatymo pakeitimais numatytas mechanizmas dėl ribojamųjų zonų aktyvavimo ir informavimo procedūrų, reaguojant į oro erdvės pažeidimus.
Kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui suteikiami įgaliojimai operatyviai reaguoti į galimus ar įvykusius oro erdvės pažeidimus, prašyti oro eismo paslaugų teikėją nedelsiant aktyvuoti ar deaktyvuoti ribojamąsias zonas.
Pagal naują reguliavimą ribojamosiose zonose negalės skristi civiliniai orlaiviai, tam jie turės gauti leidimus.
Įsigaliojus pakeitimams, oro eismo paslaugų teikėjas privalės užtikrinti, kad informacija apie konkrečių ribojamųjų zonų aktyvavimą būtų kaip įmanoma greičiau – ne vėliau kaip likus dešimt minučių iki zonos aktyvavimo – perduota jo atsakomybės oro erdvėje esantiems orlaiviams, o visi orlaiviai, gavę informaciją apie aktyvuotą ribojamąją zoną, privalės nedelsdami ją palikti.
Taip pat numatyta prievolė orlaivių pilotams turėti privalomą radijo ryšį ir radiolokacinį atsakiklį, kai skrydžiai vykdomi visoje nevaldomojoje oro erdvėje.
Pataisos parengtos, atsižvelgiant į šios vasaros įvykius, kai į Lietuvą įskrido du rusiški dronai „Gerbera“, vienas jų turėjo sprogmenų.
Rusijos orlaiviai pastarąjį mėnesį įsibrovė į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves.
Už pakeitimus balsuoti kvietęs konservatorius Arvydas Anušauskas teigė, jog Rusijos provokaciniai veiksmai NATO šalių oro erdvėje turi sulaukti atsako, nes, pasak jo, ši valstybė nesilaiko tarptautinės teisės normų.
„Praktiškai prieš aktyvius veiksmus turi būti priimti reikalingi teisės aktai, kurie leidžia karinei jėgą naudoti ribojamose oro erdvės zonose, nekeliant grėsmės civiliniam orlaiviams. Tesės aktais leis realiai atsakyti į kylančius iššūkius dabartinėje geopolitinėje situacijoje“, – kalbėjo parlamentaras.
Pasak D. Šakalienės, priimtais pakeitimais yra maksimaliai sumažinamos galimos rizikos civilinei aviacijai, kai yra naudojamos karinės priemonės prieš bepiločius orlaivius.
