Rusija toliau tvirtina, kad Ukraina atakavo Putino rezidenciją

Rusija menamą incidentą pavadino „teroristiniu išpuoliu“ ir „asmenine ataka“ prieš V. Putiną. Maskva kartu pažymėjo, kad sugriežtins savo derybinę poziciją diskusijose dėl karo prieš Ukrainą pabaigos.
Rusija tokius kaltinimus metė netrukus po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Floridoje surengė derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, o Kyjivas juos pavadino „prasimanymu“, skirtu „manipuliuoti“ taikos procesu. Europos Sąjunga (ES) savo ruožtu taip pat pareiškė, kad minėtas vaizdo įrašas yra bandymas „sužlugdyti“ pastangas siekti taikos.
Šiame naktį nufilmuotame vaizdo įraše matyti apgadintas bepilotis orlaivis, gulintis sniege miškingoje vietovėje. Ministerija tvirtino, kad tariama ataka buvo „tikslinė, kruopščiai suplanuota ir įvykdyta etapais“.
Rusija nepasakė, kur tuo metu buvo pats V. Putinas, ir nurodė, kad ataka buvo surengta naktį iš gruodžio 28 į 29 d. V. Putino namuose Naugardo srityje. Jo rezidencijas paprastai gaubia slaptumo šydas.
Gynybos ministerija teigė, kad ataka prasidėjo gruodžio 28 d. apie 19 val. (vietos, 20 val. Lietuvos laiku) ir kad tai buvo „masinis“ bepiločių orlaivių paleidimas į V. Putino rezidenciją, tačiau pažymėjo, jog ilgamečio valstybės vadovo namai nebuvo apgadinti. Ji taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, pasak jos, užfiksuotas liudininkas – jis esą yra vietinis kaimo gyventojas iš Roščinskio gyvenvietės.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kiek anksčiau pareiškė, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Ukraina į V. Putino „oficialią rezidenciją“ Naugardo srityje neva paleido 91 bepilotį orlaivį. Jis pridūrė, kad oro gynyba sunaikino visus bepiločius. S. Lavrovas kartu pažymėjo, kad Rusija jau nustatė „atsakomųjų smūgių“ taikinius Ukrainoje ir kad Maskvos „derybų pozicija bus peržiūrėta“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl to apkaltino Maskvą mėginimu pakenkti JAV vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti Rusijos plataus masto karą prieš Ukrainą.
„Rusija vėl to imasi, naudodama pavojingus pareiškimus, kad sumenkintų visus mūsų bendrų su prezidento Trumpo komanda diplomatinių pastangų laimėjimus“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
„Ši tariama „smūgių į rezidenciją“ istorija yra visiškas prasimanymas, skirtas pateisinti kitas atakas prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivą, taip pat pačios Rusijos atsisakymą imtis būtinų veiksmų karui užbaigti“, – pridūrė jis.