Rusai valdomomis bombomis smogė Slovjanskui, ukrainiečiai neutralizavo 30 iš 48 dronų

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Slovjansko miesto karinės administracijos vadovas Vadymas Liachas.
Jis pažymėjo, kad priešas smogė miestui trimis valdomomis aviacinėmis bombomis. Smūgiai pataikė į gyvenamąjį rajoną. „Šiuo metu jau žinome apie aukas. Trys žmonės buvo sužeisti. Vienas žmogus žuvo“, – rašė V. Liachas.
Sumuose dronu atakuota moteris
Sumų srities Mykolajivo bendruomenėje Rusijos pajėgos bepiločiu orlaiviu atakavo moterį ir ją sužeidė. Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
„Šį rytą priešas dronu atakavo 55 metų moterį, kai ji važiavo Mykolajivo kaimo bendruomenės keliu“, – rašoma pranešime. Pažymima, kad moteris su sužalojimais buvo nuvežta į medicinos įstaigą.
Kaip praneša „Ukrinform“, per praėjusią parą Rusijos pajėgos surengė 50 atakų prieš 28 Sumų srities gyvenvietes.
Neutralizuoti 30 iš 48 dronų
Oro gynybos pajėgos neutralizavo 30 iš 48 dronų, kuriais Rusija gruodžio 27-osios vakare atakavo Ukrainą. Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos apie tai pranešė „Telegram“ tinkle.
Nuo šeštadienio 18 val. Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą 48 smogiamaisiais „Shahed“ tipo bepiločiais orlaiviais, „Gerbera“ ir kitų tipų dronais iš Oriolo, Kursko, Primorsko-Achtarsko (Rusija), Hvardijskės ir Čaudos (laikinai okupuotas Krymas) krypčių. Apie 30 iš jų buvo „Shahed“ tipo dronai.
Oro ataką atrėmė priešlėktuvinės raketinės pajėgos, elektroninės kovos padaliniai ir bepiločių sistemų padaliniai, taip pat Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės.