Zelenskis įspėja apie gresiančią didelio masto rusų ataką prieš Ukrainą

V. Zelenskio teigimu, antpuolis gali įvykti artimiausiomis dienomis, jam gali būti naudojami dronai, kurie gali sunaikinti oro gynybos sistemas ir raketas, todėl ukrainiečiai raginami atkreipti dėmesį į oro pavojaus sirenas.
Rusija nori pasinaudoti šalčiais, spėjo V. Zelenskis. Daugelyje Ukrainos regionų naktį temperatūra šiuo metu būna dviženklė neigiama.
Ketvirtadienį V. Zelenskis taip pat įspėjo apie didelį naktinį Rusijos pajėgų puolimą. Po keleto valandų Rusijos karinės pajėgos pradėjo niršų vakarų Ukrainos Lvivo regiono antpuolį, kurio metu, kaip teigė pati Rusija, buvo panaudota nauja vidutinio nuotolio raketa „Orešnik“.
Sostinėje Kyjive dėl šio išpuolio buvo nutrauktas elektros, vandens ir šildymo tiekimas, todėl meras Vitalijus Kličko patarė gyventojams laikinai palikti miestą.
Destruktyvus Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau beveik ketverius metus.
Zelenskis mato pažangą derybose su JAV atstovais
Vakarinėje vaizdo kalboje V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie pažangą, pasiektą Ukrainos derybininkų ir JAV atstovų derybose.
Jo teigimu, dauguma dokumentų yra parengti pasirašyti, tačiau daugiau informacijos nepateikė. V. Zelenskis sakė, kad tikisi, jog Davoso formatas bus labai sėkmingas santykių su Ukrainos partneriais ir šalies atstatymo po Rusijos atakų atžvilgiu.
Pasaulio ekonomikos forumas paprastai vyksta Šveicarijos Davoso kurorte metų pradžioje. Tai yra kasmetinis jo narių – daugiausia didelių įmonių – susitikimas, kurio metu forumo dalyviai svarsto, kaip gali prisidėti prie pasaulinių krizių sprendimo.
Šiame forume jau daugelį metų vyksta ir neoficialios politikų diskusijos.