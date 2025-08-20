Kaunas ieško mokytojų

Paieškų darbymetis
Kauno miesto savivaldybės atstovai pripažįsta, kad kol kas neaišku, kiek tiksliai mokytojų trūks rugsėjį. Dabar vyksta paieškos, tad viliamasi užpildyti laisvus etatus.
„Dar kiek anksti vertinti, ar Kauno švietimo įstaigose bus mokytojų trūkumas rugsėjo 1-ąją. Šiuo metu intensyviai ieškoma pedagogų ir kitų darbuotojų į trūkstamas vietas. Informacija skelbiama Užimtumo tarnybos, savivaldybės ir darbo skelbimų interneto puslapiuose, mokyklos ieško savarankiškai, bendradarbiaujama su kolegijomis ir universitetais“, – teigė Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolita Sakaliūnienė.
Laisvi etatai
Preliminariais duomenimis, miesto švietimo įstaigose trūksta devyniolikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų. J. Sakaliūnienė informavo, kad bendrojo ugdymo mokyklose ieškoma 32 pedagogų.
Didžiausias poreikis – ikimokyklinio ugdymo (dvylika etatų), pradinio ugdymo (šeši etatai), priešmokyklinio ugdymo (keturi etatai) matematikos (penki etatai).
„Kitų sričių specialistų trūkumas mažesnis – ieškoma vieno ar trijų mokytojų, kurie papildytų esamas komandas ar pakeistų išeinančius kolegas. Miesto ugdymo įstaigos taip pat ieško neformaliojo ugdymo organizatorių, socialinių ir specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų ir mokinio padėjėjų“, – dėstė Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.
Kaip teigė J. Sakaliūnienė, praktika rodo, kad prieš pat mokslo metų pradžią šie skaičiai gerikai sumažėja, mat dar vasaros metu specialistai atsakingai renkasi būsimus darbdavius, ieško mokyklos, kur geriausiai galėtų save realizuoti, vyksta dokumentų tvarkymas.
Pritraukimo programos
Specialistai pažymėjo, kad Kaunas imasi aktyvių veiksmų siekdamas skatinti mokytojų profesijos pasirinkimą, todėl pedagogai gali sulaukti ir premijų, ir užtikrintų darbo vietų, kad iš karto po studijų būtų galima dirbti mokyklose.
Štai nusipelniusiems Kauno pedagogams įteikiamos mero padėkos ir 3 tūkst. eurų premijos. Be to, mokiniai skatinami rinktis pedagogo kelią, todėl steigiamos pedagoginės klasės, organizuojami renginiai, rengiamos išvykos į užsienį, mokiniai gali gauti Vytauto Didžiojo universiteto kreditus dar prieš stodami į universitetą.
„Jauniems pedagogams siūlomos garantuotos darbo vietos, todėl mokyklos su jais pasirašo išankstines sutartis. Diegiamos mentorystės ir palaikymo programos – jauniems mokytojams teikiama pagalba pirmaisiais darbo metais, organizuojami mokymai ir konsultacijos, rengiamos diskusijų popietės“, – dėstė J. Sakaliūnienė.
Kaune įgyvendinamos motyvacinės programos „Rytojaus mokytojas“, „Mokytojų bankas“, „Šešėliavimo savaitė“, padedančios mokiniams susipažinti su pedagogo darbu, pamatyti šios profesijos įvairias puses.
Kauno dėmesio ir finansinės paramos sulaukia ir gimnazijos, mokyklos, iš kurių daugiau mokinių pasirenka pedagogikos studijas.
„Mokytojams siūlomos kompetencijų kėlimo galimybės, vyksta gerųjų praktikų mainų tarp miesto mokyklų ir užsienio partnerių, taip motyvuojant esamus mokytojus. Ilgalaikė strateginė kryptis – orientacija į mokinius ir jaunimą – jau duoda teigiamų rezultatų: 2020–2021 m. Kaune dirbti pradėjo penkiolika jaunųjų pedagogų, 2024–2025 m. – net 45. Tikimasi, kad šios iniciatyvos ir toliau skatins jaunus žmones rinktis prasmingą mokytojo kelią“, – kaip viliojami mokytojai, pasakojo Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.
