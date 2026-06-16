Kaunas ir Torunė žengia į naują partnerystės etapą

„Miestų partnerystės tampa vis svarbesnės, nes leidžia ne tik palaikyti tarptautinius ryšius, bet ir praktiškai mokytis vieniems iš kitų. Puoselėdami santykius su miestais partneriais, dalindamiesi patirtimis ir ieškodami bendrų sprendimų stipriname ne tik institucijų bendradarbiavimą, bet ir kuriame naujas galimybes mūsų bendruomenėms. Kiekvienas miestas turi sukauptų žinių bei gerųjų pavyzdžių, kuriais galime dalytis ir pritaikyti savo aplinkoje“, – sakė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Kauno ir Torunės miestų draugystė prasidėjo 2016 metais, pasirašius bendradarbiavimo ketinimų protokolą, o 2018 metais buvo įtvirtinta oficialia miestų partnerystės sutartimi. Per šį laiką bendradarbiavimas išaugo į tvirtą tarptautinį ryšį, apimantį kultūros, švietimo, sporto, verslo, paveldosaugos ir miestų inovacijų sritis.
Kiekvienas miestas turi sukauptų žinių bei gerųjų pavyzdžių, kuriais galime dalytis.
Miestų partnerystę aktyviai stiprina nuo 2023 metų paskirtas Lietuvos garbės konsulas Torunėje Przemysław Bankowski. Šios draugystės pradžią dar 2008 metais inicijavo jo tėvas – Lietuvos garbės konsulas Jerzy Bankowski.
Per bendradarbiavimo metus Kaunas ir Torunė įgyvendino daugybę bendrų iniciatyvų – organizuoti muzikos festivaliai, parodos, menininkų mainai, mokinių konkursai, sporto susitikimai bei verslo delegacijų vizitai. Partnerystė suteikė galimybę specialistams dalytis patirtimi viešųjų paslaugų, darnaus judumo, kultūros paveldo ir miesto infrastruktūros srityse.
Kauno miesto savivaldybė, rengdama viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimo modelį „Iniciatyvos Kaunui“, pasinaudojo Torunėje veikiančios nevyriausybinių organizacijų paramos sistemos gerąja patirtimi. 2024 metais Kauno delegacija lankėsi Torunėje, kur susipažino su miesto tramvajų sistemos planavimu, įgyvendinimu ir eksploatavimu.
Partnerystė aktyviai tęsiama ir šiandien. Šiemet Kauno moksleiviai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse Torunėje, kuriame tarp laureatų pateko septyni jaunuoliai iš Kauno. Miestuose vykdomi fotografijos mainai, rengiami bendri kultūros projektai, o vienu svarbiausių metų akcentų taps Kauno ir Torunės simfoninių orkestrų bendri koncertai.
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