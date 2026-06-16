Kaunas nestabdo: nuo grandiozinių projektų iki naujų patogumų gyventojams

„Kaunas kasmet užtikrintai juda į priekį, investuodamas į žmonių gerovę: renginiai, paslaugos arčiau namų, kompleksiškai sutvarkyta miesto infrastruktūra bei žaliosios erdvės. Kyla sporto, švietimo bei kultūros įstaigos, gerinamas susisiekimas visiems eismo dalyviams.
Išlikome veržlūs, kūrybiški ir ištikimi savo kaunietiškam charakteriui, rodėme pavyzdį kitiems. Galiu patikinti, kad šie metai bus dar geresni. Noriu tik priminti, kad mieste svarbiausi projektai įgyvendinami išskirtinai už kauniečių pinigus. Ačiū Jiems už tai“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Noriu tik priminti, kad mieste svarbiausi projektai įgyvendinami išskirtinai už kauniečių pinigus. Ačiū Jiems už tai.
Tiltų statybos
Praėjusiais metais veiksmo netrūko didžiosiose miesto statybvietėse. Tarp Užnemunės ir Brastos gatvių sėkmingai statytas Santakos tiltas su jungiamaisiais keliais – žiedine sankryža ir viaduku su tuneliu. Čia atlikta per 80 procentų darbų, o atidarymas planuojamas jau šių metų pabaigoje.
Pernai pusiaukelę peržengė pėsčiųjų ir dviratininkų tilto statyba tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos krantų. Analogiškos paskirties jungtis pradėta statyti ir tarp Senamiesčio bei Brastos gatvės. Tai bus ženkliai patogesnis maršrutas vaikščiojantiems ir riedantiems greta esančiu P. Vileišio tiltu. Tai taip pat taps ilgiausia pėsčiųjų jungtimi per upę Lietuvoje.
Nepamirštami ir vairuotojai – visai greta įsibėgėjo Vilijampolės transporto mazgo statyba. Po P. Vileišio tiltu tiesiamas naujas kelias, kurį sujungs dvi žiedinės sankryžos.
Pirmoji iš keturių prioritetinių susisiekimo jungčių – viadukas per A1 magistralę ties Ašigalio gatve – iš esmės buvo pastatyta 2025 metais. Šių metų birželį, atlikus baigiamuosius darbus ir bandymus su sunkiasvore technika, viadukas oficialiai atidarytas eismui. Čia įrengtos greitėjimo ir lėtėjimo juostos, pėsčiųjų bei dviračių takas.
Artimiausiais metais numatytos dar mažiausiai trijų naujų jungčių statybos.
Duoklė kultūrai
2025-aisiais Kauno kultūros laukas buvo itin aktyvus ir nuosekliai augo, pasiekdamos ne tik miesto centrą, bet ir mikrorajonus, stiprindamos vietos bendruomenes. Prie to stipriai prisidėjo beveik 400 kultūros operatorių iš viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių.
Pernai surengta virš 6,7 tūkst. kultūros renginių, projektų ir veiklų, pritraukusių pusantro milijono kauniečių bei miesto svečių. Tarp jų – 14 tūkst. žmonių su negalia. Ypatingas dėmesys skirtas šeimoms – suorganizuota per 600 renginių ir įgyvendinta daugiau kaip pusšimtis tarptautinių projektų.
Vien atnaujintame Dainų slėnyje šiltuoju metų laiku įvyko arti 60 renginių ir veiklų.
Jau greitai Kaunas turės ir aukščiausio lygio rūmus klasikinei muzikai – kairiajame Nemuno krante pradėtos M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos. Išskirtiniame statinyje išsiteks dvi modernios salės, bendrai talpinsiančios daugiau kaip 2 tūkst. žiūrovų. Gegužę statybų pradžia pažymėta simboliniu kapsulės įkasimu.
Nuosekliai gerinta ir esama kultūrinių įstaigų infrastruktūra: „Girstučio“ scenos įranga, sutvarkyta Kauno menininkų namų lauko erdvė ir įrengtas amfiteatras. Vytauto parke sėkmingai atnaujinamas kultūrai ir ugdymui skirtas legendinis Kurhauzas.
Sporto infrastruktūra
Kaunas sporto miestu vadinamas neatsitiktinai – kasmet čia organizuojama daugybė renginių, kompleksiškai rūpinamasi infrastruktūros plėtra.
Pernai paskutiniu Žaliakalnio sporto komplekso akcentu tapo Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo atidarymas. Panemunėje atverta pirmoji šalyje Ekstremalaus bėgimo su kliūtimis ORC aikštelė. Dar 2 trasos šiemet įrengtos prie Kauno marių ir Lampėdžiuose.
Neptūno įlankoje užbaigtos modernaus „Bangpūčio“ buriavimo bazės komplekso statybos. Čia pat įrengtas vidaus vandenų uostas pagal vietų skaičių laivams – didžiausias Baltijos šalyse.
Praėjusių metų rudenį oficialiai atidarytas Šilainių baseinas su pirčių zona. Panemunėje taip pat intensyviai kilo naujasis baseinas, kurio plaukimo erdvės su SPA zona atvertos šių metų birželį.
Lygiagrečiai baigta rengti Futbolo ir regbio arenos bei atviro lauko aikštyno projektus Aleksote. Taip pat gautas leidimas Ekstremalaus sporto centro statybai, pabaigos link artėja Aleksoto trijų sporto zonų komplekso projektavimas.
Be to, 2025-aisiais Kaune vyko pasaulio šiuolaikinės penkiakovės ir jaunimo iki 18 metų ledo ritulio čempionatai, taip pat tarptautinis OS festivalis.
Investicijos į švietimą
Kaip ir kasmet Kaunas kone didžiausią dėmesį skiria švietimui. Pernai buvo tęsiamos naujo 250 vietų vaikų lopšelio-darželio „Vėjukai“ statybos Romainiuose. Aleksote kompleksiškai tvarkomi net 2 Tirkiliškių mokyklos-darželio padaliniai, suplanuoti arba vykdomi dar 9 didelės apimties darbai mokslo įstaigose.
Toliau sėkmingai vykdytos Tūkstantmečio mokyklų, Tarptautinio bakalaureato, Itin gabių vaikų ugdymo programos. Pernai parengtos 24 neformaliojo švietimo STEAM programos, taip pat įrengtos 24 STEAM laboratorijos.
Švietimo įstaigose sėkmingai įdiegta el. cigarečių detektorių sistema, dalyje įstaigų sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros. Siekiant didinti vaikų ir darbuotojų saugumą, per 2025-uosius pasiruošta net 33 ugdymo įstaigose sudiegti įeigos kontrolės sistemas. Keliose įstaigose jau įvykusios viešųjų pirkimų procedūros, rengiamasi pradėti realius darbus.
Darbo vietos ir turizmas
Pernai Kaunas ir rajonas galėjo pasidžiaugti net 7 naujais tarptautiniais investiciniais projektais. Pagal „Investuok Lietuvoje“ duomenis, numatoma, kad jie pritrauks 159 mln. Eur užsienio investicijų ir sukurs aukštos pridėtinės vertės darbo vietas pažangiose gynybos, inžinerijos, medtech, elektronikos industrijose bei finansinių ir verslo paslaugų sektoriuose.
ALEX Kauno inovacijų parkas sulaukė pirmojo plyno lauko investuotojo – mieste savo pajėgumus didina viena stipriausių Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių grupė „Teltonika“. Įmonės planuojamos investicijos į technologijų centrą, laboratorijas ir automatizuotas gamybos linijas – 34 mln. Eur.
Praėjusiais metais augo ir turizmo rodikliai: ekskursijų dalyvių skaičius padidėjo 51 proc., o užsienio turizmo informacijos centro lankytojų – 15 proc.
Žaliosios erdvės ir gatvės
2025-aisiais Kaune atnaujinti 4 parkai: Kovo 11-osios, Naugardiškių, Naujakurių ir Gričiupio. Vykdyti darbai Liepų alėjoje ir Vijūkų skvere, parengti Sargėnų dvaro parko ir Sąjungos aikštės sutvarkymo techniniai projektai.
Iš viso suremontuota beveik 23 km gatvių, 14,4 km šaligatvių, naujai įrengta 2,4 km dviračių takų. Tęsiama H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukcija. Užbaigtas Rotušės aikštės atnaujinimas, kompleksiškai sutvarkyta vadinamoji Milikonių įkalnė.
Kiti projektai
Ir tai dar ne viskas – Kulautuvoje baigiama naujo K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinio renovacija, kapitaliai sutvarkytas ir modernizuotas Kauno miesto poliklinikos Aleksoto padalinys.
Praėjusiais metais atnaujinta laikino apnakvindinimo paslaugos infrastruktūra R. Kalantos gatvėje.
Pernai gautas leidimas, o šiemet pradėti Stoties turgaus paviljono statybų darbai. Rengiama buvusios Raudonojo Kryžiaus ligoninės teritorijos transformacija, taip pat ruošiamasi Steigiamojo Seimo aikštės ir aplinkos sutvarkymui į gyvą ir miestiečiams patrauklią erdvę.
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