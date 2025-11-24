Kaunas sulaukė idėjos Lietuvos aviacijos legendos – Antano Gustaičio – įamžinimui

Vertinimo komisija sulaukė vieno pasiūlymo – skulptūros, vaizduojančios į dangų kylančius sparnus su Vyčio kryžiumi. Ši idėja pristatoma kartu su nedidele apžvalgos aikštele, kuri ateityje galėtų papildyti ir papuošti Aleksoto erdves.
Vasarą Kaunas ieškojo meninių idėjų, kaip įamžinti ir išsaugoti aviacijos inžinieriaus, brigados generolo ir devynių lėktuvų konstruktoriaus Antano Gustaičio (1898–1941) palikimą Lietuvai, šalies aviacijai ir Kaunui. Viešasis konkursas sulaukė vieno pasiūlymo – projekto „ANBO sparnai – kylam“. Idėja priimta vertinimui: komisija analizuos, ar ji atitinka visas konkurso sąlygas ir ar galėtų būti realiai įgyvendinama.
Autoriaus projekte numatomas išskirtinis monumentas – vertikaliai stovintys ir į dangų kylantys „ANBO“ lėktuvo sparnai. Jie simbolizuoja žmogaus atkaklų siekį kilti aukštyn, ambicingą norą pranokti žemiškas ribas ir drąsą bandyti iš naujo.
Pateiktoje idėjoje numatoma, kad monumentas būtų kuriamas iš aliuminio lydinio, o sparnuose atkuriamas Vyčio kryžiaus motyvas, kadaise puošęs originalius „ANBO“ lėktuvus. Autoriaus teigimu, šis simbolis perteikia kovos ir pasipriešinimo dvasią bei primena senųjų pilių gynybinius elementus – šaudymo angas, taip pabrėžiant skrydžio, laisvės ir šalies gynybos ryšį.
Projekto koncepcijoje taip pat siūloma sparnams suteikti dinamikos – jie reaguotų į vėjo gūsius ir žmogaus prisilietimą. Tokiu būdu judesys simboliškai primintų nesibaigiantį lakūnų siekį kilti į dangų.
Idėjos autorius skulptūrai siūlo vietą tarp Marvelės slėnio ir vieno seniausių Europoje vis dar veikiančių aerodromų – S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo, kuriame 1931 m. buvo išbandyti pirmieji Antano Gustaičio sukurti „ANBO“ lėktuvai.
Pasiūlyme nurodyta, kad paminklas galėtų atsirasti ant centrinės aerodromo ašies, įkalnėje, maždaug 7 m aukščio nuo privažiavimo kelio. Iki jo siūloma įrengti laiptelius ir nedidelę apžvalgos aikštelę, o greta – taką iš cinkuoto plieno, pritaikytą žmonių su negalia patekimui.
Aikštelėje taip pat numatomas užrašas Antanui Gustaičiui atminti, suoliukas ir minimalistinio dizaino turėklai. Teritorija būtų lengvai pasiekiama automobiliu – šalia yra stovėjimo aikštelė – ir viešuoju transportu.
S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome ir šiandien verda aktyvus gyvenimas: veikia Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Antrasis paieškos ir gelbėjimo postas, pilotų mokyklos, aviacijos klubai, kasmet rengiama Kauno aviacijos šventė.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, šiame etape skulptūros autorius nėra skelbiamas, projekto autorystė nėra žinoma ir viešųjų pirkimų komisijos nariams. Skaičiuojama, kad pati skulptūra kainuotų apie 80 tūkst. eurų, o kartu su aikštelės, laiptų ir aplinkos sutvarkymo darbais visa idėjos įgyvendinimo suma siektų beveik 200 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai