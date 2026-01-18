Kaune – anšlaginis vakaras apie „Fento karalienę“

Audringos reakcijos
Gausiai susirinkusiems renginio žiūrovams D. Dargio knygos pristatymą moderavo kauniečiams puikiai pažįstamas, buvęs ilgametis Kauno policijos patrulis, dabar visuomenininkas, išskirtinių ekskursijų po kriminalinį miestą iniciatorius Dalius Mackela.
Daugeliui susirinkusiųjų knygoje „Fento karalienė“ plačiai aprašytas ir ypač Amerikoje milijonus gyvybių nusinešęs narkotikas – fentanilis buvo tarsi naujiena, savotiškas atradimas. Dar prieš renginį D. Mackela, kruopščiai rengdamasis šios knygos pristatymui, per keletą vakarų aplankė ne vieną Kauno gyventoją, kvartalą, kuriame tebegyvena sovietmečiu fentaniliu svaiginęsi ar jį platinę asmenys.
D. Dargis renginio publikai neslėpė, kad vos išleidęs knygą sulaukė nemažai audringų reakcijų, kad neva skleidžia nepatvirtinus faktus, nes daugeliui buvo sunku patikėti, kad sovietmečiu – nuo 1971-ųjų iki pirmųjų nepriklausomos Lietuvos metų legendinėje Kauno „Sanito“ gamykloje, šalia geležinkelio stoties, fentanilis buvo masiškai gaminamas kaip nuskausminantis vaistas. Nors vis dar sunku patikėti, bet kai kurie autoriaus šaltiniai teigė, kad būtent Kaunas buvo vienas pagrindinių fentanilio gamybos centrų visoje tuometėje Sovietų Sąjungoje.
Drąsus pareiškimas
Savo naujausioje knygoje žinomų kriminalinių bestselerių autorius plačiai aprašė kaunietiškąjį „fentą“ platinusiųjų spalvingas biografijas ir originaliais slapyvardžiais garsėjusių miestiečių grupuotę, kuriai anuomet dirigavo kaunietė Regina Z., praminta Fento karaliene. 1984–1985 m. vadinamoji Fento karalienė buvo įsteigusi kvaišalų platinimo „tašką“ viename M. Daukšos gatvės daugiabutyje. Tarp jos klientų buvo ne tik meniškos prigimties moksleivių, studentų, bet net ir priklausomybės alkoholiui visaip bandę atsikratyti tuomečių KGB darbuotojų. Tūkstančius fentanilio ampulių vos per kelerius metus pardavusi Regina už savo nelegalią veiklą buvo nuteista net 8 metų nelaisvės bausme, kurią atliko Panevėžio moterų kalėjime. Sugrįžusi paniro į skurdą ir baigė savo gyvenimą kukliame barake, esančiame Jonavos gatvėje, šalia tuometės „Undinės“ komplekso.
Renginio metu D. Dargis tarsi norėdamas patvirtinti knygoje aprašytus faktus atsinešė ir visiems pademonstravo net originalius lapus iš Reginos baudžiamosios bylos. Taip autorius norėjo patvirtinti, kad visa „Fento karalienės“ puslapiuose paskelbta istorija nebuvo išgalvota, o parašyta remiantis tikrais ir sensacingais faktais.
Tarpuose tarp ekrane rodomų vaizdo įrašų D. Mackela kalbino žiūrovus, kurių gretose buvo praeityje nemažai metų skirtingus narkotikus vartojusių asmenų. Prieita išvados, kad visgi tokias knygas verta skaityti tiems, kurie sunkiai išsivaduoja iš kvaišalų gniaužtų.
Skyrė dėdei
D. Dargis drąsiai pareiškė, kad „Fento karalienė“ turėtų būti įtraukta į moksleiviams privalomų perskaityti knygų sąrašus, nes tarp šiandienos jaunimo ypač paplitę patys įvairiausi narkotikai.
Tiesa, specialistai teigia, kad mūsų šalyje kur kas dažniau vartojamas kitas itin pavojingas kvaišalas – karfentanilis. Knygoje papasakota istorija sudomino skirtingus publikos atstovus – renginiui pasibaigus su D. Dargiu bendravo medikai, mokyklų, universitetų dėstytojai, policijos darbuotojai ir net specialiai į šį vakarą iš kitų Lietuvos miestelių atvykę smalsūs skaitytojai. Salėje buvo nemažai senjorų, kurie liko patenkinti išgirstomis istorijomis apie knygoje plačiai aprašytą gyvenimą Kaune devintąjį dešimtmetį.
Renginyje D. Dargis pasakojo, kad šią knygą jis skiria 2024 m. rudenį netikėtai mirusiam savo dėdei, praeityje garsiam žurnalistui Alvydui Dargiui. Jie kartu ne vienus metus norėjo parašyti scenarijų televizijos serialui arba meniniam filmui apie „fento“ platintojus Kaune, remdamiesi unikalia medžiaga. Bet projektas ilgus metus buvo „įšaldytas“, tad po dėdės mirties D. Dargis nusprendė visas „Fento karalienės“ istorijas suguldyti į atskirą knygą. „Tiesiog taip norėjau užbaigti mano dėdės pradėtą ilgametį darbą ir palikti savotišką jo palikimą skaitytojams“, - pabrėžė D. Dargis.
Savo skaitytojus jis patikino, kad dar tikrai bus knygų, tačiau, nenorėdamas atskleisti detaliau, teprasitarė, kad artimiausiu metu privalo apsispręsti dėl naujos knygos temos, nes pavasarį ir vasarą jis papratai rašo intensyviausiai. Jau beveik šešiolika metų D. Dargio knygos yra tarp perkamiausiųjų Lietuvoje, o debiutinė, 2010 m. išleista „Tikroji Daktarų istorija“, išpirkta 160 tūkst. tiražu, bet vis dar kasmet noriai perkama.
