Nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kuriame Dargis buvo įtariamas paslapties pagrobimu

Prokuroras Darius Šneideris tyrimą nutraukė sausio 9 dieną.
Šioje byloje įtarimai buvo pareikšti ir Kauno policijos pareigūnui, neva perdavusiam D. Dargiui riboto naudojimo duomenis. Jis buvo įtariamas tarnybos paslapties atskleidimu.
Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė BNS patvirtino, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 metų gegužės 20 dieną, gavus informacijos iš Policijos departamento.
Policijos pareigūno atžvilgiu ikiteisminį tyrimą prokuratūra nutraukė lapkričio 6-ąją, nes suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas.
Susirašinėjimas tarp D. Dargio ir pareigūno vyko 2022-ųjų birželį, kai žurnalistas rengė straipsnį apie pinigų kontrabandininkus.
Generalinė prokuratūra į BNS nurodė, kad prokuroro sausio 9-osios nutarimu ikiteisminis tyrimas D. Dargio atžvilgiu buvo nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę.
„Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad D. Dargis neteisėtai įgijo tarnybos paslaptį sudarančią informaciją iš policijos pareigūno, tačiau nebuvo surinkta pakankamai duomenų pagrindžiančių įtariamojo kaltę – tiesioginę tyčią padaryti nusikalstamą veiką“, – paaiškino R. Stundienė.
Prokuratūra konstatavo, jog nenustatyta, kad D. Dargis būtų prašęs pareigūno pateikti tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ar būtų supratęs, kad jam pateikta tarnybos paslaptį sudaranti informaciją. D. Dargiui siųstų dokumentų nuotraukose nėra dokumento slaptumo žymų. Vien to, kad pareigūnas pateikė D. Dargiui duomenis, sudarančius tarnybos paslaptį, nepakanka įtariamojo kaltei pagrįsti.
Minėtam pareigūnui, daug metų tarnavusiam policijoje, dėl šios istorijos teko išeiti iš darbo.
Naujausi komentarai