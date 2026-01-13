Policija prašo padėti nustatyti vyrų tapatybę

2025 m. gruodžio 30 d. nuo 2 val. iki 2 val. 30 min. Vilniuje, Vilniaus g., bare „La Birra Pub“, buvo pavogta juoda rankinė, kurioje buvo piniginė su asmens dokumentais, banko bei nuolaidų kortelėmis, telefonas „iPhone 16 Pro“.
Sostinės policija prašo pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
