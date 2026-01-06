 Pareigūnai aiškinasi, kas praturtėjo nelegaliu būdu

Pareigūnai aiškinasi, kas praturtėjo nelegaliu būdu

2026-01-06 20:04 diena.lt inf.

Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, kuomet rugsėjo 9 d. apie 18.50 val. Kaune, S. Daukanto g., bankomate buvo išgryninti pinigai. 

Pareigūnai aiškinasi, kas praturtėjo nelegaliu būdu
Pareigūnai aiškinasi, kas praturtėjo nelegaliu būdu / Policijos nuotr.

Padaryta turtinė žala siekia 850 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 668 628 873 arba el. paštu [email protected].

Už sukčiavimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.

 

 

Šiame straipsnyje:
ikiteisminis tyrimas
išgrynino pinigus
sukčiavimas
Nemuno policijos komisariatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
cc
cia gi Mantas Molotkovas - Kauno mentas pide.rastas
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų