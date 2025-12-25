Į Vyšniausko „čekiukų” bylą teismas kvies STT ir nuteistojo šeimą

Į teismą bus kviečiami ir Marijampolės savivaldybės atstovai, asmenys, kurių pavėžėjimu naudojosi tuometis tarybos narys. Iki tol šioje byloje buvo apklaustas vienas liudytojas.
„Retai būna bylų, kad vienas liudytojas, tik krūva dokumentų“, – per posėdį praeitą savaitę sakė Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Linas Šiukšta, atvertęs ekspolitiko bylą.
A. Vyšniauskas šioje byloje nuteistas už tai, kad nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2020 m. spalio mėn., tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas, įtariama, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Pagal nustatytą tvarką, A. Vyšniauskas kiekvieną mėnesį tarybos nario veiklai galėjo gauti 230 eurų neviršijančią išmoką.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, jog tariamai patirtos išlaidos buvo apmokėtos ir kitų asmenų banko kortelėmis. Įtariama, kad buvęs tarybos narys, savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo 2 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Tikino, kad susitikdavo ne tik su rinkėjais
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teisme politikas pasakojo, kaip, būdamas tarybos nariu, dažnai susitikdavo ne tik su eiliniais rinkėjais, tačiau vykdavo į įvairius miestus susitikti ir su STT atstovais, su jais aptardavo įvairius antikorupcinius klausimus. Jis minėjo, kad vykdavo į susitikimus su STT dėl įvairių klausimų – galimos korupcijos ar jos rizikų medicinoje, šilumos ūkio situacijos ir kt. Beje, A. Vyšniausko „čekiukų" bylą tyrė ir įtarimus jam pareiškė ta pati jo minėta STT.
Nepaisant ekspolitiko keltų versijų, Kauno apygardos teismas liepos 10 d. A. Vyšniauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam buvo skirta 7,5 tūkst. eurų piniginė bauda ir trejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.
Teismas taip pat nutarė iš A. Vyšniausko išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – daugiau nei 2,1 tūkst. eurų. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes eksparlamentaras su savo advokatu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. A. Vyšniausko advokatas Linas Kuprusevičius teigia, kad jo klientui paskelbtas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, tarybos narys tiesiog padarė klaidų, bet padariniai nebuvo žalingi valstybei ar administracijai.
Advokatas taip pat pasigedo teismo argumentų, kodėl išlaidų suvestines jis prilygino dokumentams.
Jeigu laimėtų šią „čekiukų“ bylą, L. Kuprusevičius Lietuvos apeliacinio teismo prašo priteisti jo klientui 3 786 eurus – tokią sumą eksparlamentaras išleido advokatui, kai jis surašė apeliacinį skundą ir sutiko jam atstovauti apeliacinės instancijos teisme.
A. Vyšniauskas per posėdį teisėjams sakė, kad kituose posėdžius sutiks atsakyti į teismo klausimus. Tuo metu per ikiteisminį tyrimą politikas paaiškinimų neteikė, o pirmosios instancijos Kauno apygardos teisme iš anksto paruoštus savo parodymus skaitė iš popieriaus lapo.
„Tėvai turėjo automobilius. Aš dirbau pagal individualią veiklą, todėl bankas paskolos man neduoda. Tėvai turėjo automobilius, aš jais naudojausi“, – aiškindamas teismui, kaip kitų asmenų kvitai atsidūrė jo ataskaitose, teisme sakė A. Vyšniauskas.
Trijų teisėjų kolegija nutarė atlikti įrodymų tyrimą, apklausti liudytojus, patį A. Vyšniauską.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs kitų metų sausio 22 dieną.
Naujausi komentarai