Teismas atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto Jonavos politiko skundą

Išnagrinėjęs nuteistojo skundą, Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad apygardos teismas pagrįstai G. Stašionio padarytą nusikaltimą perkvalifikavo pagal naujos redakcijos Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį ir neatleido jo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Kaip skelbta, praėjusių metų sausio pabaigoje Kauno apygardos teismas pripažino J. Stašionį kaltu „čekiukų“ byloje ir skyrė jam galutinę 9 tūkst. eurų baudą.
G. Stašioniui taip pat 3 metams buvo atimta teisė būti išrinktam į valstybės ar savivaldybių, institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Buvęs politikas prisipažino kaltas ir savivaldybei jau atlygino 12 tūkst. 927 eurų žalą.
G. Stašioniui grėsė didesnė bauda, tačiau jam pripažinus kaltę, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir bausmė sumažinta trečdaliu.
Bylos duomenimis, 2019–2023 metais G. Stašionis sąmoningai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas apie kuro, transporto, telefono išlaidas, juos teikė buhalterijai, siekė gauti išmokas, kurios negalėjo būti atlyginamos.
Naujausi komentarai