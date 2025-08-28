Buvęs Jonavos tarybos narys „čekiukų“ byloje lieka nubaustas 9 tūkst. eurų bauda

Byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius prašė teismo skirti griežtesnę bausmę, tačiau teismas bausmės negriežtino.
„Prokuroras iš esmės prašė skirti didesnę galutinę baudą, kad ji viršytų savivaldybei padarytą beveik 13 tūkstančių eurų turtinę žalą. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, kaip reikalauja įstatymas, skyrė didesnę baudą, nei nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala. Subendrintą baudą pagrįstai sumažino trečdaliu“, – per posėdį sakė teisėjas Nerijus Meilutis.
Jis teigė, kad bylos įrodymai ištirti ir įvertinti tinkamai, pagrįstai konstatuota, kad buvusio tarybos nario veiksmuose yra nusikaltimų požymių.
Po Apeliacinio teismo nutarties nuosprendis įsiteisėjo.
Bylos duomenimis, 2019–2023 m. G. Stašionis sąmoningai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas apie kuro, transporto, telefono išlaidas, juos teikė buhalterijai, siekė gauti išmokas, kurios negalėjo būti atlyginamos.
„Buvo sumenkintas savivaldybės administracijos autoritetas, padaryta turtinė 12 tūkst. 927 eurų žala. G. Stašionis panaudojo 64 svetimas korteles, padarė neigiamą poveikį valstybės tarnybos autoritetui, o autoriteto sumenkinimas yra didelė žala valstybei, be to, sukėlė rezonansą visuomenėje. Tarybos nariai prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų interesus“, – per teismo posėdį yra sakęs prokuroras D. Valkavičius.
G. Stašioniui taip pat 3 metams atimta teisė būti išrinktam į valstybės ar savivaldybių, institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Buvęs politikas prisipažino kaltas ir savivaldybei jau atlygino 12 tūkst. 927 eurų žalą.
G. Stašioniui grėsė didesnė bauda, tačiau jam pripažinus kaltę, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir bausmė sumažinta trečdaliu.
Nuteistasis dėl Kauno apygardos teismo nuosprendžio apeliacinio skundo nerašė, tačiau bylą nagrinėjant Apeliaciniame teisme ėmė tvirtinti, kad, vykstant jo procesui, buvo padaryti esminiai Baudžiamojo kodekso pažeidimai.
Tikina, kad pasisavintus pinigus skyrė vietiniams vargšams
Buvęs kandidatas į Jonavos rajono merus G. Stašionis teismui pateikė savo versiją – pasisavintus pinigus skyrė vietiniams vargšams.
„Nesakau, kad kaip Robinas Hudas. Žmona klausė, kodėl atiduodi pinigus žmonėms, aš sakiau, kad čia ne mano pinigai. Jie man skirti kažką veikti, tai aš taip ir veikiau. Supratau, kad neteisingai, prieš įstatymą aš nusikaltau, bet mano sąžinė rami”, – Eltai yra sakęs G. Stašionis.
ELTA primena, kad G. Stašionis 2023 m. dalyvavo Jonavos mero rinkimuose, jis varžėsi kartu su socialdemokratu Mindaugu Sinkevičiumi. Pastarasis buvo nuteistas „čekiukų“ byloje ir po apkaltinamojo nuosprendžio neteko pareigų.
Kilus ažiotažui dėl tarybos narių mokėjimui, 2023 m. G. Stašionis sustabdė narystę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.
Apeliacinis teismas pasisakė jau dėl trečio Jonavos rajono tarybos naro nuteisimo „čekiukų“ bylose.
Prieš tai teismas konstatavo, kad „čekiukų“ bylose pagrįstai buvo nuteisti buvę tarybos nariai Žilvinas Galimovas ir Kęstutis Macionis.
Jiems skirtos baudos, atimta teisė kurį laiką dirbti valstybės tarnyboje.
