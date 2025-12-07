Kaune jautriai pagerbtos dvi nužudytos merginos

Kauniečius bei visus neabejingus įvykusiai tragedijai gruodžio 7-ąją čia sukvietė pirmosios dvi moterys – mama ir dukra, pirmos stojusios į akistatą su įtariamu žudiku per jo paieškas Kalniečių parke.
Prašydamos žmones vėl susiburti kilniam tikslui, tarstelėjo, kad tie, kurie atsilieps į šį kvietimą, atsineštų du dalykus: žvakelę ir baltą gėlės žiedą.
Prie minėtos šventovės susirinko minia žmonių. Tarp kurių – ir policijos pareigūnai. Jie uždegė žvakes ir dėjo šalia atsineštus gėlių žiedus. Šiuo jautriu gestu pagerbtos dvi nužudytos jaunos merginos.
Į minėjimą atvykęs Dominykas teigė, jog norisi parodyti vienybę.
„Norisi, kad žmonės suprastų, kiek yra vieningas Kaunas, kad būtų geras pavyzdys, ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, kad esam visi kaip šeima. Ir kad tokie dalykai yra visiškai nebetoleruojami“, – BNS sakė 25-erių metų kaunietis Dominykas.
Jis nurodė taip pat prisidėjęs prie merginų nužudymu įtariamo B. Mikutavičiaus paieškų.
„Visi ieškojome, visi kalbėjosi. (...) Jausmas geras yra pagauti tokį žmogų, bet yra ir liūdesys, kad apskritai tokio dalyko galėjo nebūti“, – teigė Dominykas.
Tuo metu Leda sakė, kad sugavus B. Mikutavičių jautėsi palengvėjimas.
„Jaučiausi labai nesaugiai. Tikrai buvo į gatves baisu išeiti. Toks palengvėjimas, bet žiaurus dalykas čia įvyko ir negera vis tiek“, – BNS sakė 19-metė Leda.
Savo ruožtu, tame pačiame rajone, kaip ir nužudytos merginos, gyvenanti Milda Macaitytė BNS teigė, jog po kraupių įvykių jautėsi nesaugiai.
„Kadangi esu pati mergina ir gyvenu tame rajone tai tikrai nesaugiai jaučiausi, ir po darbo grįžt buvo baisu, kai dar jis (B. Mikutavičius – BNS) buvo laisvėje. Bet tikrai sunku suvokti, kad paprastas žmogus gali taip padaryt. Yra žiauru“, – BNS sakė 19 metų kaunietė M. Macaitytė.
Jos teigimu, iki ketvirtadienio, kuomet tragiškai buvo nužudytos dvi merginos, gyvenamasis rajonas atrodė saugus.
„Tikrai nebuvo taip, kad galėčiau sakyt, kad aš nesaugiai jaučiausi“, – teigė kaunietė.
Yra žiauru, kad Lietuvoje vyksta tokie dalykai.
M. Macaitytė nurodė atėjusi pagerbti nužudytų merginų: „Yra žiauru, kad Lietuvoje vyksta tokie dalykai.“
Primename, kad Kauno apylinkės teismas sekmadienio, gruodžio 7-osios, rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
Anot teisėsaugos, 29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
