Kaune – kultūros protesto iniciatyvinės grupės steigiamasis susitikimas

Taip pat numatyti Kauno iniciatyvinės grupės, Kultūros asamblėjos atstovų Gintarės Masteikaitės ir Karolio Kaupinio pasisakymai, bus aptariami bendri asamblėjos tikslai, artimiausių renginių planai.
Be to, vyks 12-os Kauno kultūros asamblėjos palaikymo grupių pristatymas, pasisakys jų atstovai, po to asamblėjos dalyviams bus suteiktas atviras mikrofonas.
„Pirmoje Kauno kultūros asamblėjoje mes pristatysime ir visiems pritarus, nubalsavus, oficialiai įsteigsime iniciatyvinę grupę. Jos sąrašą jau turime, bet rytoj turime kartu su visais dalyviais pasitvirtinti šitą grupę“, – BNS sakė viena iš Kauno kultūros asamblėjos iniciatorių Agnė Pinigienė.
Kauno kultūros asamblėjos iniciatyvinę grupę sudaro 15 narių, jų sąrašas gali keistis, būti plečiamas.
„Jie yra iš labai skirtingų sričių, pradedant sportu, kultūra, viešosiomis bibliotekomis, visuomenininkai, istorikai, filosofai. (...) Nebūtinai priklausantys organizacijoms, yra nepriklausomų visuomenininkų“, – nurodė A. Pinigienė.
Pasak jos, grupė toliau veiks formuodama trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, tiek inicijuodama Kauno kultūrininkų veiksmus, tiek veikdama kartu su sostinėje rengiama kultūros asamblėja.
„Stiprinsime ir auginsime raumenį su pagrindine kultūros asamblėja, kuri yra įsisteigusi Vilniuje. (...) Ilgalaikėje perspektyvoje spręsime ir tam tikras problemas, kurios jau yra ir Kauno miesto, regiono apimtyje“, – sakė viena Kauno kultūros asamblėjos iniciatorių.
BNS skelbė, kad kultūros bendruomenei toliau siekiant atriboti „Nemuno aušros“ politinę partiją nuo Kultūros ministerijos, kultūrininkai praėjusią savaitę paskelbė protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Pagrindiniu mėnesio akcentu turėtų tapti lapkričio 21-ąją Vilniuje planuojama akcija, kurioje su sunkiąja technika yra įsipareigoję dalyvauti žemės ūkio atstovai.
Kultūros bendruomenės protestus išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti ministru.
Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
